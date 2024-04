Netflix robi serial Scooby-Doo. Zamiast komedii będzie dramat

Serial dramatyczny na podstawie Scooby-Doo? I to od Netflix? Zapowiada się intrygujący projekt dla fanów kudłatego detektywa (i jego psa).

Zapewne jak wielu z Was, ja również wychowałem się na serii Scooby-Doo. I czy chodzi o animowane seriali różnej maści, pełnometrażowe filmy kreskówkowe czy nawet te aktorskie – po dziś dzień czekam na moment, w którym jako nieco bardziej dorośli odbiorcy dostaniemy coś przeznaczonego dla nas. I nie, nie mówię o Velmie.

Scooby-Doo jako serial dramatyczny od Netflix

Moje pragnienie być może się spełni, skoro za produkcję nowego serialu odpowiadać na Netflix. Firma postanowiła bowiem odejść od komedii dla dzieci podszytej grozą, stawiając na pełnoprawny serial dramatyczny. Jak donosi The Hollywood Reporter, to właśnie streamingowy gigant ma wyprodukować serial… aktorski. Nie będzie to więc animacja.

Gigant streamingowy jest bliski zawarcia umowy na aktorski serial telewizyjny oparty na ukochanej animowanej kreskówce Hanna-Barbera Scooby-Doo. Projekt ma w Netfliksie zobowiązanie scenariuszowe, co oznacza, że jeśli scenariusz zostanie dobrze przyjęty, uruchomi zamówienie na serial, który jest uważany za aktualizację klasycznej kreskówki na żywo. – podaje THR

Podobno umowa nie została jeszcze zamknięta, dlatego żadna strona nie komentuje najnowszych doniesień. Mimo wszystko za scenariusz odpowiadają podobno Josh Appelbaum i Scott Rosenberg. Greg Berlanti został producentem wykonawczym nowej serii.

Josh Appelbaum i Scott Rosenberg to postacie znane subskrybentom Netfliksa. Wcześniej odpowiadali m.in. za przeniesienie na serial aktorski animacji Cowboy Bebop, a także serialową wersję High Fidelity na Hulu (w Polsce dostępny na Disney+). Czy więc są dobrym wyborem jeśli chodzi o dramatyczną aktorską ekranizację przygód paczki detektywów? Tego nie wiemy, ale z pewnością się dowiemy, o ile tylko umowa wejdzie w życie.

Źródło: The Hollywood Reporter