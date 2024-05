Wielka premiera nowej gry na Netflix. Ściągajcie już teraz

Być może wielu subskrybentów nadal nie przejmuje się tym, że opłacając regularnie abonament na filmy i seriale, otrzymują również dostęp do gier wideo na urządzenia mobilne, ale warto sprawdzić, co tam do zaoferowania w swej bibliotece ma streamingowy gigant.

Netflix Games ze świeżą premierą

Gdy przed laty pierwszy raz zasiadłem do Braid, spodziewałem się raczej niezłej gry platformowej z elementami logicznymi. Zamiast tego dostałem zaskakująco kompleksową osobistą podróż głównego bohatera tak naprawdę przez jego życie, wypełnione jedynie genialnie zaprojektowanymi etapami logicznymi i zręcznościowymi. Dlatego też z całego serca polecam pobranie tej gry, szczególnie jeśli posiadacie członkostwo Netflix.

Braid: Anniversary Edition jest bowiem nową premierą w usłudze Netflix Games. Firma niedawno dorzuciła do subskrypcji m.in. nową grę z Sonic’iem, ale to właśnie Braid zasługuje tu na szczególne wyróżnienie. Edycja Anniversary trafiła na inne platformy niedawno, bo przed tygodniem. Jest to nowe wydanie klasycznej już produkcji, wzbogacone o ulepszoną grafikę czy dodatkowe poziomy.

W 2008 roku Braid zapoczątkował współczesną erę gier niezależnych, koncentrując się na innowacyjnych doświadczeniach i emocjonalnie rezonujących fabułach. Dzięki Braid, Anniversary Edition, przełomowa platformówka logiczna 2D stworzona przez dewelopera Jonathana Blowa otrzymuje świeżą warstwę farby i nowe, oszałamiające wizualnie poziomy, które rozwijają zagadkę oryginału. – informuje Netflix

Jeżeli posiadacie więc dostęp, urządzenie mobilne i chęci na przejście przez świetną przygodę, możecie za pośrednictwem aplikacji mobilnej platformy zyskać dostęp do Braid: Anniversary Edition. Warto zaznaczyć, że to wersja bez jakichkolwiek reklam (być może do czasu).

Źródło: Netflix