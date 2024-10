Szykuje się nowy polski hit? Grę na podstawie cyklu powieści niebawem sprawdzimy za darmo

Akurat serię “Komornik” traktującą o świecie po biblijnej apokalipsie czyta się bardzo przyjemnie. Choć pierwsze materiały z gry opartej na tym uniwersum zapowiadają coś raczej ze średniej półki, może zostaniemy pozytywnie zaskoczeni?

Sancticide, czyli szykuje się nowy polski hit?

Uwielbiany przez fanów fantasy pisarz Jacek Piekara doczekał się już gry wideo, ale zdecydowanie nie był to produkt znajdujący się na tej samej półce, co Wiedźmin. W zasadzie to była to gra znajdująca się w zupełnie innym sklepie, w koszu z supermarketu wzorem kultowych tytułów wydawanych przez City Interactive. No cóż – nie wyszło. Może więc chociaż z Sancticide się uda?

Jak zapowiadają twórcy z Red Square Games, będzie to kontynuacja cyklu “Komornik” Gołkowskiego, czyli nastawiona na starcia z wykorzystaniem broni białej gra akcji osadzona w świecie zniszczonym biblijną apokalipsą. Gracze mogą spodziewać się produkcji łączącej ze sobą slashera z rogue-lite’em, co akurat brzmi nieźle. Do tego nikt nie ukrywa, że mówimy o segmencie AA, choć wydawca twierdzi, że to “AA+”.

Sancticide to gra akcji TPP osadzona w czasach biblijnej apokalipsy, w której gracze wcielą się w Ezechiela, Komornika, którego zadaniem jest wykorzenienie grzechu w służbie Górze. Produkcja oferuje wyjątkowy dynamizm akcji, łącząc walkę kierunkową z elementami rogue-lite. Gra zawiera mechanikę Koszerności definiującą, które przedmioty i istoty są akceptowalne dla wyższych mocy, a których nie akceptują. Wpływa to na fabułę zadań, relacje z NPC-ami i postępy gracza. W pierwszej grywalnej wersji demonstracyjnej gracze będą mogli eksplorować pierwszy poziom i obszar treningowy, napotkają kilka rodzajów przeciwników i broni. – opisuje producent

Sancticide zapowiada się nawet intrygująco, ale na szczęście nie będziemy musieli kupować kota w worku. Tytuł doczeka się darmowej wersji demonstracyjnej do pobrania z okazji zbliżającego się Steam Next Fest. Demo pobierzemy już od 14 października 2024 roku. Premierę gry na PC zaplanowano na 2025 rok, lecz mówimy o wydaniu we wczesnym dostępie. Sancticide dostało już stronę na Steam.

Źródło: Informacja prasowa