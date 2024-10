Polacy zdradzają, kiedy sprawdzimy za darmo slashera w czasach biblijnej apokalipsy

Wiadomo już, kiedy dorwiemy się do wersji demo ciekawego polskiego tytułu, który wrzuci nas w buty egzekutora. Kto słyszał o Sancticide i nie może się doczekać premiery, sprawdzi grę za darmo jeszcze w październiku.

Sancticide to polska gra akcji z widokiem TPP, w której mamy walkę typu slasher oraz z elementy rogue-like. Choć do premiery sporo czasu, za kilka dni będzie okazja, by sprawdzić grę za darmo. Warto, ponieważ za tytuł odpowiadają firmy Sylen Studio oraz Red Square Games. W skład tej drugiej wchodzą specjaliści, którzy zdobywali doświadczenie w pracy nad produkcją gier w studiach takich jak Techland, Flying Wild Hog i CI Games.

Sancticide sprawdzimy za darmo w dniach 14-21 października

Teraz deweloper zapowiada, że Sancticide pojawi się w pierwszej grywalnej wersji demonstracyjnej. Zdradzono, w jakich dniach demo zostanie udostępnione oraz kiedy gra zawita we Wczesnym Dostępie na Steam:

Zagraj w Sancticide podczas Steam Next Fest w dniach 14–21 października 2024 r. i przygotuj się na premierę w ramach wczesnego dostępu na początku 2025 r.

Ponadto dowiedzieliśmy się, że w wersji demo Sancticide będziemy mogli eksplorować pierwszy poziom i obszar treningowy, napotkamy kilka rodzajów przeciwników, broń i gruntowne wprowadzenie do fabuły.

Źródło: informacja prasowa / opracowanie własne