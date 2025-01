Jaka jest różnica między RTX 4090 a RTX 5090 w grach? Niestety, nie aż taka wielka

Gdy na rynku ukazała się karta graficzna RTX 4090, świat oszalał. No dobra, może nie cały świat, ale na pewno ten gamingowy i technologiczny. Sprzęt był obiektem zainteresowań wielu, naprawdę wielu osób, i to nawet nie tylko graczy, nawet mimo swojej wysokiej ceny detalicznej. NVIDIA może powtórzyć ten sukces przy okazji premiery RTX 5090… o ile będzie warto w ogóle kupować to GPU.

RTX 4090 vs RTX 5090

Architektura Blackwell oficjalnie zmierza do graczy i entuzjastów technologii (a także, rzecz jasna, twórców gier wideo). Dowiedzieliśmy się już pierwszych oficjalnych szczegółów dotyczących rodziny kart graficznych RTX 5000, w tym poznaliśmy ceny sprzętu. Od razu dało się dostrzec, że RTX 5090 zarezerwowany jest chyba tylko dla największych graficznych freaków i prawdziwych entuzjastów. Ceny nowej grafiki zaczynają się bowiem od 10299 zł…

To dużo, oczywiście, ale w teorii powinna za tym iść wydajność. Już wcześniej korporacja niejako przyznała, że nawet RTX 5070 nie będzie lepszy od najmocniejszej karty z poprzedniej linii, RTX 4090, o ile nie weźmiemy pod uwagę technologii Frame Gen i DLSS. W tym wypadku wydajność może być porównywalna. Wydaje się więc, że RTX 5090 powinien być zauważalnie mocniejszy, prawda?

Niestety, nie do końca, bowiem zgodnie z informacjami podanymi przez VideoCardz, nowe najmocniejsze GPU NVIDIA wygrywa w grach wideo z RTX 4090 o około 20%. Mowa o faktycznej wydajności odczuwalnej dla gracza, a nie testach syntetycznych w benchmarkach. Oczywiście może się to drastycznie różnić w przypadku konkretnej produkcji, ustawień, reszty komponentów. Ciężko więc tak naprawdę oszacować, o ile nowa karta będzie lepsza, a na razie opieramy się jedynie na słowach recenzentów, którzy uchylili rąbka tajemnicy.

Na Reddicie nie wzbudziło to jednak pozytywnych odczuć. “23% więcej krzemu, 27% wyższy pobór mocy i 20% wyższa wydajność” – przekomarza się jeden z internautów. “Najłatwiejsze pominięcie w moim życiu. Mam nadzieję, że seria 6XXX będzie warta moich pieniędzy. Do tego czasu 3090 wystarczy” – twierdzi inny. “Ojej, 5080 będzie okropne” – obawia się kolejny. Warto zaznaczyć, że same wartości w rasteryzacji współcześnie nie są aż tak kluczowe, patrząc na coraz bardziej zaawansowane technologie RTX. Sęk tkwi więc w tym, o ile ray-tracing będzie lepszy w linii RTX 5000.

Źródło: Reddit