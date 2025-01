RTX 5070 lepszy od 4090? Niby tak, ale nie do końca. Bez sztuczek się nie obędzie

Po zaprezentowaniu nowych kart NVIDII pojawiło się sporo porównań do poprzedniej generacji GPU. Jak przyznaje sam producent, nowe karty mają znacząco przewyższać swoje odpowiedniki pod względem możliwości. Jedną z najciekawszych rzecz jest zdecydowanie rzekomo moc RTX 5070, która ma być porównywalna do 4090. Czy to możliwe? Niby tak – ale nie do końca.