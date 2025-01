NVIDIA broni wysokiej ceny RTX 5090. “Gracze nie zaoszczędzą, wybierając coś gorszego”

Cena nowych kart graficznych, w szczególności modelu RTX 5090, jest wysoka. To jednak było do przewidzenia, bo mówimy o jednym z najbardziej zaawansowanych GPU na rynku.

W Polsce za najnowszą i najmocniejszą kartę graficzną NVIDIA, czyli RTX 5090 przyjdzie nam zapłacić oszałamiające 10299 złotych. Za granicą cena jest delikatnie niższa, bo mówimy o kwocie 2000 dolarów. No dobra, ale to i tak niezwykle drogo. Niby tak, ale z drugiej strony to chyba oczywiste, że mówimy o sprzęcie dla “profesjonalistów” i wszystkich tych, którzy faktycznie są w stanie wydać dużo pieniędzy, aby tylko posiadać najmocniejszy gamingowy setup.

RTX 5090 za drogi? NVIDIA jest zdania, że nie

Podobnego zdania jest CEO NVIDIA, Jensen Huang, który postanowił niejako wyjaśnić wysoką cenę. Należy pamiętać, że za tańsze modele – jak choćby RTX 5070 – będziemy musieli zapłacić od około 3000 złotych zależnie od wersji i producenta. To i tak mocna karta, a cena nie wydaje się szczególnie wygórowana.

Jeśli ktoś chce mieć najlepszy produkt, zawsze wybierze najlepszy. Rynek nie jest tak podzielony. A nasi entuzjaści, jeśli chcą czegoś najlepszego, nie zadowolą się czymś nieco lepszym lub zaoszczędzą 100 dolarów, wybierając coś nieco gorszego. Chcą po prostu tego, co najlepsze. – powiedział prezes NVIDIA z rozmowie z szyunze

Sam rozumie, że cena jest wysoka, ale to sprzęt przeznaczony dla tych, którzy i tak wydali mnóstwo pieniędzy na cały komputer lub inne części, jak choćby monitory. No i należy też podkreślić, że karta ta oferuje docelowo ośmiokrotny wzrost wydajności renderowania dzięki technologii Multi Frame Generation.

Oczywiście, 2000 dolarów nie jest małą kwotą i z pewnością jest to wysoka wartość. Należy jednak pamiętać, że technologia ta jest wykorzystywana w konfiguracji PC na poziomie kina domowego. A ten komputer – w który prawdopodobnie zainwestowałeś już około 10 000 USD w monitor i system dźwiękowy – z pewnością będzie potrzebował najlepszego procesora graficznego. Tak wielu naszych klientów szuka po prostu absolutnie najlepszych rozwiązań. – dodaje prezes

RTX 5090 oparto na nowej architekturze Blackwell. Karta ma posiadać aż 32 GB pamięci GDDR7, a do tego dwukrotnie większą przepustowość niż 5080, ponad 21000 rdzeni CUDA i 92 miliardy tranzystorów.

Źródło: mp1st