RoboCop: Rogue City – Unfinished

„Unfinished Business” to w żadnym wypadku nie jest DLC czy dodatek. To samodzielna kontynuacja hitu z 2023 roku. Gra znów działa na Unreal Engine 5 i korzysta z zaawansowanych technologii graficznych Nanite i Lumen, dzięki czemu prezentuje się jeszcze bardziej filmowo. Jednak najważniejsze są nowości: pojawią się zupełnie nowe bronie (w tym niszczycielski Cryo Cannon), świeże typy przeciwników – w tym androidy z katanami – a także efektowne finishery, które zadowolą każdego fana bezkompromisowej akcji.

Twórcy przygotowali też coś specjalnego dla tych, którzy chcą zagłębić się w historię bohatera. Sekwencje retrospekcji, w których wcielimy się w samego Alexa Murphy’ego, jeszcze zanim stał się RoboCopem. To klimatyczny ukłon w stronę fanów oryginalnych filmów i sposób na opowiedzenie bardziej osobistej historii. Jak zapewniają twórcy, gra zachowa wszystko to, co gracze pokochali w oryginale. To intensywne strzelaniny, śledztwa, lekkie elementy RPG i mnóstwo odniesień do filmowego uniwersum. Co ważne, w głównego bohatera ponownie wcieli się Peter Weller, oryginalny RoboCop, co tylko dodaje autentyczności całemu projektowi.

Premiera wciąż pozostaje bez dokładnej daty, a wymagania sprzętowe wersji PC nie zostały jeszcze ujawnione. Jedno jest jednak pewne. Powrót RoboCopa zapowiada się jak porządna, futurystyczna jazda bez trzymanki.

Źródło: dsogaming.com