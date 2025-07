Subskrybenci Xbox i PC Game Pass nie mogą dziś narzekać na nudę. Do katalogu trafiają dwie gry, które łączy jedno, są absolutnie nie do pomylenia z niczym innym. Z jednej strony RoboCop od polskiego studia Teyon, z drugiej – psychodeliczny horror z groteskowymi kukiełkami.

Polski hit debiutuje w Xbox Game Pass

Microsoft zgodnie z zapowiedzią dorzucił dziś do oferty Game Pass dwie produkcje, które zaspokoją skrajnie różne gusta. Jedna z nich to RoboCop: Rogue City – hołd dla klasyki kina akcji i zarazem największy jak dotąd sukces krakowskiego studia Teyon. Druga to My Friendly Neighborhood, mało znany, ale niezwykle pomysłowy survival horror, który potrafi wywołać ciarki nie tylko jumpscare’ami, ale też atmosferą rodem z telewizyjnego koszmaru.

RoboCop: Rogue City to nie tylko nostalgiczna podróż do świata lat 80., ale również naprawdę solidna strzelanka FPP. Gracze wcielają się tu w legendarnego funkcjonariusza przyszłości i patrolują ulice brutalnego Detroit, gdzie zbrodnia czai się za każdym rogiem. Gra została ciepło przyjęta za oddanie ducha oryginału i wyważony balans między akcją a narracją. Co istotne, dzisiejsza premiera w Game Pass zbiega się z wydaniem fabularnego dodatku Unfinished Business, więc nowi gracze mogą od razu zanurzyć się w pełniejszą wersję tej futurystycznej przygody.

Z kolei My Friendly Neighborhood to coś zupełnie innego, coś pomiędzy Five Nights at Freddy’s a Sesame Street po apokalipsie. Wcielamy się w bohatera, który zostaje wysłany do opuszczonego studia telewizyjnego, by dowiedzieć się, dlaczego zaczęły z niego dochodzić dziwne sygnały. Szybko okazuje się, że niegdyś urocze kukiełki z dziecięcego programu zamieniły się w agresywne, gadające potwory. Zamiast klasycznych broni dostajemy… pistolet strzelający literkami i klucz nastawny. Brzmi dziwnie? Bo jest. I właśnie w tym tkwi urok tej produkcji.

Dzisiejsze premiery w Game Pass to idealny przykład tego, jak różnorodna i zaskakująca potrafi być biblioteka tej usługi.

