RoboCop: Rogue City za jedyne 12,92 zł. Warto przed premierą spin-offu

Szykujesz się na nadchodzącą premierę Unfinished Business? To idealny moment, żeby nadrobić podstawową wersję RoboCopa. Zwłaszcza że aktualnie można ją zgarnąć za bezcen.

Wielka obniżka RoboCop: Rogue City

Na Instant-Gaming cena RoboCop: Rogue City spadła do zaledwie 12,92 zł! To aż 93% taniej względem standardowej ceny 185 zł. Dla porównania, na Steamie gra kosztuje teraz 23,19 zł w promocji, a normalnie aż 231,99 zł. Jeśli więc planujesz zanurzyć się w brutalnym świecie Starego Detroit, lepszej okazji raczej nie będzie.

A warto się przygotować, bo już 17 lipca debiutuje spin-off Unfinished Business. To fabularny dodatek wprowadzający nowe misje, postacie i bronie.

Rogue City to pierwszoosobowa strzelanka, która łączy klimat klasycznych filmów z nowoczesną akcją. Grasz jako tytułowy RoboCop, pół-człowiek, pół-maszyna, który eliminuje przestępczość z pomocą Auto-9 i cybernetycznych umiejętności. Rozgrywka nie ogranicza się jednak do strzelania – są też śledztwa, wybory moralne i zadania poboczne.

Twórcy przygotowali oryginalną historię umieszczoną między RoboCopem 2 i 3, z głównym bohaterem dubbingowanym przez samego Petera Wellera. Tło fabularne, klimat i styl gry to ukłon w stronę fanów marki, ale jednocześnie świetna opcja dla tych, którzy lubią brutalne FPS-y z twistem fabularnym. To świetny moment, by wskoczyć do świata RoboCopa, zwłaszcza że za dwa tygodnie ten świat rozszerzy się o nową przygodę. Którą, swoją drogą, również zgarniecie taniej w pre-orderze.

Źródło: Opracowanie własne