67 okazji z PS Store. Najlepsze promocje do 25 zł na gry AAA i zaskakujące “indyki”

W PS Store wystartowała świeżutka wyprzedaż gier na PS5 i PS4, nazwana “Nowy poziom oszczędności”. Możemy zatem uzupełnić bibliotekę gier nawet po kilka złotych. My wybraliśmy dla Was najciekawsze tytuły do 25 zł, zarówno dla fanów akcji, jak i miłośników klasyki czy gier indie. Czas ucieka, ponieważ promocje kończą się 22 maja.

Jeśli masz wolne kilka/kilkanaście złotych i szukasz dobrych gier na PS4 lub PS5, spróbujemy ułatwić zakupy. Nowe promocje w PS Store to kilkaset gier, ale żeby znaleźć coś fajnego i taniego, trzeba się postarać. Spośród zalewu przecenionych pozycji wybraliśmy więc te, które naprawdę warto dorwać, a każda z nich kosztuje maksymalnie 25 zł.

Nie znajdziesz tu byle zapychaczy. Na liście są klasyki pokroju Battlefield 4, Resident Evil Revelations, Just Cause 3, jak i zaskakujące perełki niezależne jak Chorus czy kapitalne Kaze and the Wild Masks. Do tego sporo gier ma dodatkowe zniżki dla subskrybentów PS Plus, więc w niektórych przypadkach ceny spadają jeszcze niżej.

Co istotne – to nie są oferty bez końca. Wszystkie promocje kończą się 22 maja, więc czasu jeszcze trochę zostało, ale po co zwlekać? Jeśli planujesz zakupy w PS Store, pamiętaj też o dodatkowym rabacie. Za każdą z gier zapłacisz mniej, jeśli uzupełnisz portfel tanimi doładowaniami PSN. Te oferuje Instant Gaming, a nie trzeba dodawać, że to rzetelny sklep godny zaufania.

Promocje w PS Store. Oszczędzaj jeszcze więcej

A teraz lecimy z grami! Zadbaliśmy oczywiście o różnorodność: wśród wybranych promocji są platformówki, bijatyki, horrory, wyścigi, strzelanki, RPG i strategie. Znajdziesz tu zarówno gry dla jednego gracza, jak i produkcje idealne na kanapową kooperację czy rywalizację online. Te najtańsze pozwolą z kolei wbić łatwą i szybką Platynkę.

Gry na PS5 i PS4 w promocji. 67 najlepszych tanich tytułów z PS Store (część 1)

Za nami pierwsza połowa listy, na której znajdziemy gry kosztujące maksymalnie 18 zł. I choć dopiero dalej znajdziemy sporo tytułów AAA, tutaj również mamy kilka wielkich produkcji. Które szczególnie Wam polecamy?

Batman: Arkham Knight

Batman: Arkham Knight to spektakularne zwieńczenie cenionej serii od Rocksteady Studios, które przenosi gracza w sam środek mrocznego i ogarniętego chaosem Gotham. Tym razem, oprócz klasycznej walki wręcz i detektywistycznych zagadek, do dyspozycji oddano także w pełni grywalny Batmobil, co znacząco urozmaica rozgrywkę. Co więcej, gra oferuje otwarty świat pełen pobocznych misji, zagadek Riddlera i konfrontacji z ikonicznymi złoczyńcami, takimi jak Strach na Wróble czy Arkham Knight. Dzięki dopracowanej fabule i widowiskowej oprawie graficznej, produkcja zapewnia intensywne emocje od początku do końca. Warto zaznaczyć, że Arkham Knight to nie tylko gratka dla fanów Batmana, lecz także jedna z najlepszych gier akcji na PlayStation.

Just Cause 3

Just Cause 3 to wybuchowa gra akcji z otwartym światem, w której wcielasz się w Rico Rodrigueza, buntownika walczącego z dyktaturą na śródziemnomorskiej wyspie Medici. Choć główny wątek fabularny skupia się na obaleniu tyrana, to równie ważna jest tu swoboda, zatem możesz niszczyć bazy, przejmować pojazdy i wykonywać szalone akrobacje przy użyciu linki z hakiem. Co więcej, ogromna mapa oraz liczne wyzwania sprawiają, że gra nie nudzi się nawet po wielu godzinach. Dzięki spektakularnym wybuchom i nieustannej akcji, rozgrywka jest nie tylko dynamiczna, ale i mocno uzależniająca. Zatem jeśli szukasz tytułu, który łączy swobodę z destrukcyjną zabawą, Just Cause 3 będzie strzałem w dziesiątkę.

LEGO Hobbit

LEGO Hobbit przenosi graczy do znanego i lubianego świata Śródziemia, oferując pełną humoru adaptację dwóch pierwszych filmów z trylogii „Hobbit”. Gracze, przemierzając kultowe lokacje i sterując ulubionymi bohaterami, mogą zarówno walczyć z orkami, jak i rozwiązywać zagadki środowiskowe. Co istotne, gra zachowuje charakterystyczny styl LEGO, czyli lekki ton, kolorową grafikę i możliwość zabawy w trybie kooperacji. Ponadto znajdziesz tu mnóstwo znajdziek i sekretów, co zachęca do powrotów i eksploracji. Dzięki połączeniu przygodowej fabuły z przystępną rozgrywką, LEGO Hobbit przypadnie do gustu zarówno młodszym graczom, jak i fanom Tolkiena.

Zostało jeszcze 33 tanich gier w promocji z PS Store. Zobacz je na drugiej stronie.