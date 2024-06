Już niedługo rozpoczną się Mistrzostwa Europy w piłce nożnej mężczyzn. Euro 2024 to impreza, na której nie zabraknie naszej drużyny narodowej. Nasz pierwszy mecz w fazie grupowej rozegramy z mocnym przeciwnikiem, czyli reprezentacją Holandii. Kiedy mecz Polska – Holandia? Kibice i fani piłki nożnej będą musieli poczekać jeszcze kilka dni.

Polska – Holandia. Kiedy mecz biało-czerwonych?

Pierwszy mecz Euro 2024 odbędzie się już w najbliższy piątek 14 czerwca o godzinie 21:00. Będzie to starcie gospodarzy turnieju, czyli reprezentacji Niemiec z grupowym rywalem ze Szkocji. To jedyne spotkanie, które będziemy mogli obejrzeć przed weekendem. Kolejne mecze rozpoczną się już w sobotę 15 czerwca. Będą to starcia:

Węgry – Szwajcaria – o godzinie 15:00

Hiszpania – Chorwacja – o godzinie 18:00

Włochy – Albania – o godzinie 21:00

Kiedy mecz Polska – Holandia? Nasza reprezentacja zagra swój pierwszy mecz w niedzielę 16 czerwca o godzinie 15:00 na stadionie w Hamburgu. Będzie to kolejne z wielu naszych starć z tą reprezentacją. Do tej pory Polska grała mecze przeciwko Holandii aż 19 razy. Niestety, nie posiadamy korzystnego bilansu.

Na 19 spotkań, tylko 3 razy udało nam się zwyciężyć. Poza tym 7-krotnie dochodziło do remisu, a także zanotowaliśmy aż 9 porażek. Nasz ostatni mecz z Holandią miał miejsce 22 września 2022 roku w ramach rozgrywek Ligi Narodów. Wówczas ponieśliśmy porażkę na PGE Narodowym 0:2. Strzelcami bramek byli Bergwijn oraz Gakpo.

Gdzie obejrzeć mecz Polska – Holandia?

Wszystkie mecze Polaków będziemy mogli obejrzeć za darmo w ogólnodostępnej telewizji. Mecze na Euro 2024 będą transmitowane na antenach TVP 1 oraz TVP Sport. Spotkania w ramach turnieju będą również dostępne na platformach cyfrowych telewizji w internecie, gdzie obejrzymy je za darmo. Możemy w tym celu wykorzystać np. aplikację na telewizorze, aplikację w telefonie czy stronę internetową.

Źródło: Opracowanie własne/TVP