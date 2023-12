Rise of the Ronin prawie jak Ghost of Tsushima 2. Exclusive na PS5

Rise of the Ronin może spodobać się przede wszystkim fanom Ghost of Tsushima. Kolejny exclusive na PS5 wygląda całkiem ciekawie na nowym materiale.

Team Ninja do tej pory dali nam parę wyjątkowo udanych pozycji. Ich ostatnia eskapada w kierunku hack’n’slashowego quasi-soulslike’a, czyli Wo Long: Fallen Dynasty została przyjęta „ta se”. Teraz wszystko się może zmienić. Ich nowy twór zapowiedziano już jakiś czas temu. Teraz w trakcie The Game Awards 2023 zaprezentowano kolejny jego zwiastun. Dowiedzieliśmy się też, że gra trafi na rynek 22 marca 2024 roku.

Rise of the Ronin pod wieloma względami jest podobne do wcześniejszych gier tego producenta. Mamy tu więc trochę Nioh, trochę Wo Long, a trochę nawet i Ninja Gaiden. Teoretycznie więc możemy otrzymać tytuł złożony z bardzo ciekawych elementów zapożyczonych od najlepszych. Estetyką i klimatem przypomina to nieco Ghost of Tsushima i najpewniej to właśnie fanom tej produkcji dedykowane jest Rise of the Ronin przede wszystkim.

Fabularnie tytuł ma się jednak różnić od wielu mu podobnych. Tym razem wybierzemy się w ostatnie lata ery Edo, czyli okres nazywany Bakumatsu. To właśnie wtedy Japonia z feudalnego imperium robi nagły zwrot w kierunku nowoczesnego państwa. Zmieniają się też oczywiście rządy, a my – gracze – trafimy w sam środek tych zawirowań. Jak się domyślacie, wcielimy się w Ronina, czyli wojownika bez pana, od którego losów zależeć jednak będzie przyszłość kraju.

Gra na tem moment ukazać się na wyłącznie na konsole PlayStation 5.