Polska wersja Returnal zaprezentowana na materiałach video

Zobaczcie jak wypada w akcji polska wersja Returnal, na udostępnionych zwiastunach. Podoba się Wam barwa głosu bohaterki?

Chociaż konsumenci nie otrzymają polskiej wersji gry Resident Evil Village (więcej tutaj) ani Kena: Bridge of Spirits (dowiedz się więcej), to na pewno z otwartymi rękoma przyjmą rodzimą edycję Returnal. Sony Computer Entertainment Polska nie zaniedbuje polskich graczy w kontekście dostarczania polskich wersji. Wystarczy wymienić chociażby takie hity jak: The Last of Us Part II, Days Gone czy Spider-Man Miles Morales, w które będą mogły zagrać osoby nie znające języka Szekspira. Co więcej nie mówimy wyłącznie o dodaniu napisów, ale również o podłożonych głosach.

Naszym zdaniem główna bohaterka w grze studia Housemarque brzmi przekonująco, ale rzecz jasna ostateczny werdykt zależy do Was.

Polska wersja Returnal cieszy, ale o czym opowie sama gra?

Protagonistką będzie astronautka Selene, która wylądowała na obcej planecie. Bohaterka znajdzie się w pętli czasu i za każdym razem gdy umrze. wróci do momentu gdy jej statek rozbija się na nieznanym lądzie. Heroina będzie musiała odkryć tajemnice, które skrywa odkryty przez nią obszar i nie popaść w obłęd. Tytuł czerpie inspiracje z gatunku roguelike, śmierć wpisana jest w mechanikę rozgrywki. Musie więc przygotować się na częste zgony, szczególnie, że są one uzasadnione fabularnie.

Przemierzając tajemnicze miejsce, odblokujemy nowe obszary, znajdziemy potężniejszy sprzęt i rozwiniemy zdolności kierowanej przez nas postaci. Sporo rolę w rozwoju Selen, odegra pradawna technologia, która pozwoli na stałe zwiększyć potencjał naszej postaci. Grę cechować ma przy tym losowy charakter zabawy i rozgrywka u każdej osoby będzie wyglądać nieco inaczej. Nie da się zaprzeczyć, iż duży wpływ na to jak będzie postępował nasz progres ma szczęście.

Szczególnie istotne w pokonywaniu wyzwań mają być jednak umiejętności. Rozwiną się one u każdego z graczy, w trakcie zabawy przy Returnal. Poznanie sekretów zwiedzanego przez na miejsca, pozwoli lepiej zaadaptować się do warunków niebezpiecznego świata. W ten sposób bogatsi o skumulowaną wiedzę, skuteczniej pokonamy stojące na naszej drodze przeszkody.

Pierwotnie gra akcji miała ukazać się w 19 marca, twórcy potrzebują jednak więcej czasu by dopracować grę. Produkcja trafi do sprzedaży 30 kwietnia bieżącego roku (pisaliśmy o tym, w tym miejscu):

SIE i Housemarque podjęły decyzję o przesunięciu terminu wydania gry, aby dać deweloperom dodatkowy czas na dopracowanie jej do poziomu, którego mogą spodziewać się po Housemarque gracze.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.