Capcom potwierdza brak polskiej wersji Resident Evil Village

Capcom oficjalnie nie wyda Resident Evil Village w języku polskim. Firma nie zdecydowała się na zainwestowanie w polską wersję językową.

Narobiło się trochę zamieszania wokół nowego Resident Evil. Wczoraj poinformowaliśmy Was, że nasze źródła donoszą o braku polskiej wersji językowej w nowej grze Capcomu.

Sprawa dość szybko zdobyła spory rozgłos w sieci, który nie umknął firmie Cenega. Otrzymaliśmy oficjalne potwierdzenie kiepskiej informacji.

To już pewne – Resident Evil Village bez polskiej wersji językowej

Capcom nie zdecydował się na stworzenie polskiej lokalizacji Village. To oficjalne stanowisko firmy. Oznacza to, że nie otrzymamy nawet napisów w naszym języku. Narobi to problemów graczom, którzy nie znają dobrze języka angielskiego.

Powody takiego stanu rzeczy pozostają nieznane, ale domyślam się, że głównym czynnikiem mogła być kiepska (a raczej niewystarczająca dla wydawcy) sprzedaż gier w naszym kraju.

Sprawa jest o tyle ciekawa, że nowy Resident Evil otrzyma brazylijski dubbing i wersję kinową w krajach arabskich. Szczerze mówiąc wątpię, aby w naszym kraju poprzednie odsłony serii sprzedawały się gorzej, ale nie znam oficjalnych wyników sprzedaży. Może jestem w błędzie.

Co więcej, brak polskiej wersji gry mogliśmy przewidzieć dużo wcześniej. Resident Evil 7: Beginning Hour posiadało polskie napisy, a demko Maiden do Village już takowych nie ma. To raczej ciekawostka, ale z perspektywy czasu bardzo sugestywna.

Problem z Village może wpłynąć na markę w Polsce

W dzisiejszych czasach brak polskiej lokalizacji nie jest gigantycznym problemem. Spora część graczy zna dobrze język angielski. Co więcej, nieoficjalne spolszczenie ukaże się prędzej czy później, ale chyba wszyscy zgodnie stwierdzimy, że lepiej byłoby otrzymać przynajmniej napisy na premierę. Dodatkowo gracze konsolowi nie wgrają sobie nieoficjalnej paczki językowej do gry, a stanowią oni ogromną część rynku gamingowego w naszym kraju.

Rezygnacja ze stworzenia polskiej wersji językowej głównej odsłony cyklu Resident Evil może sugerować, że podobnie będzie w przypadku kolejnych gier z serii. Tak jak wspominałem wcześniej, sprzedaż RE w naszym kraju może nie być specjalnie zadowalająca dla Capcom i wątpię, aby za decyzją stał inny czynnik.

Przypomnijmy, że w produkcji znajdują się film i serial bazujące na zombiaczym uniwersum. O nie raczej nie musimy się martwić, wszak Netflix dba, aby widzowie mieli do dyspozycji przynajmniej napisy w swoim języku. Mimo wszystko losy całej marki Resident Evil w Polsce są na ten moment niepewne.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.