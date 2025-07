Wakacyjna wyprzedaż w PlayStation Store przynosi prawdziwe perełki – wśród nich znalazł się doceniany przez krytyków i graczy Returnal, dostępny teraz za mniej niż połowę swojej regularnej ceny. To idealny moment, by zanurzyć się w jedną z najbardziej oryginalnych przygód ostatnich lat na PS5.

Selena, obca planeta i pętla czasu – teraz taniej niż kiedykolwiek na PS5

Letnia wyprzedaż PlayStation Store trwa w najlepsze, a Sony po raz kolejny kusi graczy dużymi obniżkami na największe tytuły. Wśród nich szczególnie wyróżnia się Returnal, ekskluzywna produkcja na PS5, która zyskała miano jednej z najbardziej wyjątkowych gier tej generacji. Do 17 lipca można ją kupić aż o 50% taniej, czyli za jedyne 169,85 zł. To znakomita okazja, szczególnie biorąc pod uwagę, że gra zwykle kosztuje znacznie więcej.

Returnal zachwyca nie tylko samą akcją. To intensywna, psychologiczna podróż przez obcą planetę pełną tajemnic, zagrożeń i nieustannie zmieniających się warunków. Główna bohaterka, Selena, po awaryjnym lądowaniu trafia do świata, w którym śmierć to nie koniec – to początek kolejnego cyklu. Każde podejście różni się od poprzedniego, zmuszając gracza do eksperymentowania, szybkiego reagowania i ciągłego doskonalenia swoich umiejętności.

Od momentu premiery w 2021 roku gra zdobyła nie tylko serca graczy, ale i uznanie branży. Z oceną 86/100 na Metacritic i wieloma prestiżowymi nagrodami – w tym Najlepsza Gra Akcji na The Game Awards oraz Wybitne Osiągnięcie w Projektowaniu Dźwięku według D.I.C.E. – Returnal udowodniło, że potrafi zachwycać nie tylko gameplayem, ale też klimatem, oprawą audiowizualną i głęboką historią.

Grę znajdziecie w PS Store.

Zobacz też: Świetne gry za darmo. Zestaw popularnych produkcji na PC

Jeśli jeszcze nie miałeś okazji zmierzyć się z cyklem życia i śmierci na planecie Atropos, teraz jest najlepszy moment. Promocja trwa tylko do 17 lipca, do godziny 08:59 czasu polskiego, więc warto działać szybko. Returnal to niełatwa gra – ale satysfakcja z każdego przełamanego cyklu jest trudna do opisania.

Źródło: PS Store