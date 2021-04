Returnal – tutaj najtaniej zamówisz przed premierą

Masz PS5 i wypatrujesz dobrej oferty przedpremierowej na Returnal? Zobacz, gdzie najtaniej możesz zamówić głośno zapowiadany exclusive Sony.

Najpiękniejszy dzień w życiu chcielibyśmy odtwarzać bez końca. A co powiecie na najgorszy; deja vu z awaryjnym lądowaniem na planecie, której stałymi bywalcami są najróżniejsze stwory? Tego typu atrakcje oferuje właśnie Returnal. Rogalikowy akcyjniak zamknie nas w pętli czasu i przetestuje umiejętności radzenia sobie w kosmicznym koszmarze. Aczkolwiek na niebezpiecznej planecie nie tylko będziemy walczyć o własne życie. Twórcy rozpieszczą nas pod kątem wrażeń wizualnych i fabularnych zawiłości. W końcu mówimy o next-genie!

Brzmi jak ciekawa propozycja na wieczór i kilka kolejnych? Ok, jest tylko jedno ale – na randkę z Returnal umówią się wyłącznie właściciele konsoli PS5. Jeśli spełniacie ten warunek, to wcale nie musicie czekać na premierę, czyli 30 kwietnia. Aby zarezerwować własną kopię gry już teraz wystarczy skorzystać z zamówienia przedpremierowego. Najlepsze oferty, i tym samym najtańsze, przedstawiamy poniżej.

Returnal na PS5

Zacznijmy od fizycznej wersji gry. Za pre-order w tym wariancie zapłacimy odrobinę mniej od cyfrowego wydania. W sieciówkach ceny kształtują się na podobnym poziomie, jednak najtaniej będzie np. w Media Expert i Neonet.

WERSJA BOX:

Media Expert 329 zł

Neonet 329,99 zł

Z kolei kolekcjonerom cyfrowych edycji gier pozostaje udać się do sklepu PSN. W tym przypadku do wyboru mamy 2 wydania – Standardowe i Specjalne. Czy dołożenie 50 zł do droższego wydania ma sens? Jeśli od początku kampanii chcecie grać z Miotaczem elektroprętów i Pustkostrzałem, dawką adrenaliny, stymulatorem refleksu i artefaktem (pulsująca masa) to tak. Choć miejcie świadomość, że płacicie za przedmioty, które zostaną odkryte w późniejszych etapach gry.

WERSJA CYFROWA STANDARDOWA:

PlayStation Store 339 zł

WERSJA CYFROWA Specjalna

PlayStation Store 389 zł

Co warto na koniec podkreślić, do każdego zamówienia przedpremierowego dorzucany jest ciekawy bonus. Po aktywacji gry w dzień premiery każdy gracz otrzyma dodatkowo 2 skafandry. Nie jestem w stanie potwierdzić jak bardzo ułatwią rozgrywkę na starcie. Mimo wszystko, skoro dają za darmo to skorzystać trzeba!

Grzegorz Rosa Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry… Człowiek niewielu talentów i wielu wad, ale podobno umie grać w gry…