Ta gra skradła serca fanów na PS5 Pro „Najlepszy update w historii!”

Returnal na PS5 Pro ze świetnym odbiorem

Studio Housemarque wypuściło aktualizację Returnal na PS5 Pro, a społeczność graczy jednogłośnie chwali jej jakość. Tytuł, który już wcześniej uchodził za jeden z wizualnych benchmarków generacji, zyskał nowy blask dzięki znaczącemu wzrostowi rozdzielczości – aż 2,5 razy więcej pikseli niż w oryginalnej wersji. Choć aktualizacja nie rozwiązuje starych błędów, to jej graficzne efekty wprawiły fanów w zachwyt.

Premiera ulepszonej wersji odbyła się 30 kwietnia 2025 roku i od razu spotkała się z entuzjastycznym odbiorem. Użytkownicy dzielą się zrzutami ekranu pokazującymi znacznie wyższą jakość detali, oświetlenia i efektów cząsteczkowych, twierdząc wręcz, że to najlepsza aktualizacja PS5 Pro, jaką widzieli do tej pory. Co istotne, mimo braku nowych poprawek błędów, aktualizacja działa płynnie, a gra praktycznie nie doświadcza awarii, co nie zawsze można było powiedzieć o wersji na standardowe PS5.

Entuzjastyczne przyjęcie Returnal na PS5 Pro to dobry znak dla przyszłości studia Housemarque, które pracuje obecnie nad swoim kolejnym tytułem – Saros, zapowiedzianym na 2026 rok. Gra ma również oferować rozgrywkę w stylu roguelike z perspektywy trzeciej osoby, lecz z nowymi mechanikami i własnym, unikalnym klimatem.

Źródło: truetrophies.com