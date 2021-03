Twórcy Returnal nie idą na kompromisy. „Wyciągamy wszystko co możemy ze specyfikacji PS5”

Twórcy Returnal chwalą się, że dali z siebie wszystko w kwestii oprawy. Produkcja ma pokazać moc i możliwości, jakie oferuje PlayStation 5.

Najnowsza gra małego studia Housemarque zapowiada się intrygująco. Nietypowy mix gatunków wygląda ślicznie i to zdecydowanie jedna z najbardziej oryginalnych gier zmierzających na PS5.

Na ostatniej konferencji Sony ujrzeliśmy nowy zwiastun i nieubłaganie zbliżamy się do premiery. Twórcy obiecują, że dali z siebie wszystko.

Szef marketingu Housemarque, Mikael Haveri, udzielił wywiadu, w którym opowiedział o nowej grze studia. Twórcy rzekomo zrobili wszystko co mogli, aby wycisnąć z PS5 jak najwięcej mocy. Co więcej, w Returnal wykorzystano wszystkie nowe funkcje konsoli. W grze dane nam będzie zobaczyć popis możliwości DualSense i dźwięku 3D, a to wszystko w naprawdę ślicznej oprawie.

Myślę, że robimy wiele z wizualizacjami i naprawdę wyciągamy wszystko, co możemy ze specyfikacji (PS5 – przyp. red. ). Myślę, że to widać w kontraście naprawdę ciemnego otoczenia z naprawdę jasnym i kolorowym bullet-hellem neonowych pocisków.

To, co naprawdę rzuca się w oczy, wyłącznie w przypadku PS5, to dźwięk 3D – coś, co naprawdę pozwala graczom wejść w pętlę reakcji. Gdy ktoś pojawia się za tobą, natychmiast możesz się odwrócić i zastrzelić go bez żadnych wizualnych wskazówek.

Podobnie jest, na przykład, w kontrolerze DualSense. Jeśli naciśniesz spust L2 do połowy, będziesz strzelał przycelowując. Jeśli jednak naciśniesz go do końca, odpalisz alternatywny wystrzał ze swojej broni.

– powiedział Mikael Haveri w wywiadzie dla BBC