Jeden patch potrafi uratować całą grę. Returnal to idealny przykład

Niektóre gry mają swoją drugą młodość. Returnal właśnie w nią wchodzi – i to z przytupem. Po kwietniowej aktualizacji zoptymalizowanej pod PS5 Pro, liczba graczy wzrosła aż o 97% w ciągu tygodnia. Dla tytułu, który już od premiery imponował jakością i rozmachem, to jak świeży tlen w płucach. I dowód, że dobra gra zawsze znajdzie drogę powrotu.

Druga młodość Returnal, wszystko przez patch

Aktualizacja, która pojawiła się 30 kwietnia, nie przyniosła nowej zawartości, ale zrobiła coś, co czuć na każdym kroku – podkręciła wizualny silnik gry do maksimum. 2,5-krotny wzrost liczby pikseli na PS5 Pro robi robotę. Świat Atropos, pełen neonowego niepokoju, teraz wygląda tak, jakby Housemarque projektowało go specjalnie dla tej konsoli. Efekt? Fala graczy – zarówno tych, którzy wracają po latach, jak i świeżych posiadaczy PS5 Pro, szukających tytułu, który pokaże im, po co kupili nową maszynę.

Tak, w grze nadal zdarzają się drobne bugi. Ale kiedy biegniesz przez obcy świat, walcząc z potworami, które wyglądają jak kosmiczne koszmary HR Gigera, a wszystko mieni się światłem i cieniem w jakości niemal filmowej – wtedy przestajesz się przejmować drobiazgami. Co więcej, jedna z największych frustracji z czasów premiery – brak możliwości pauzowania rozgrywki – została w końcu naprawiona. Teraz możesz zapisać postęp i nie zostawiać konsoli w trybie czuwania przez cały dzień z duszą na ramieniu. Drobna zmiana, ogromna różnica.

Nowy projekt Housemarque, Saros, zapowiedziany jest dopiero na 2026 rok. A to znaczy, że jeśli masz ochotę na więcej tego studia – to właśnie Returnal w wersji PS5 Pro jest teraz najbliższą rzecz do świeżego tytułu. I to takiego, który naprawdę warto sprawdzić. Dla subskrybentów PS Plus gra jest dostępna bez dodatkowych kosztów. Dla posiadaczy PS5 Pro to praktycznie obowiązkowa pozycja – gra, która pokazuje, co ta konsola potrafi. A jeśli jesteś wśród tych, którzy dawno temu porzucili Returnal po kilku nieudanych pętlach… teraz jest idealny moment, by wrócić. Gra odpłaca się z nawiązką.

Bo Returnal w wersji PS5 Pro to nie tylko lepsza grafika. To gra, która w 2025 roku przypomina nam, jak wygląda nowoczesny, bezkompromisowy action sci-fi. I że czasem wystarczy jedna dobra aktualizacja, by znowu rozpalić ogień.

