Wielka szkoda. Resistance 4 mogło powstać, ale anulowano je przez inny exclusive Sony

Resistance 4 było w bardzo wczesnym stadium rozwoju, ale ostatecznie je anulowano. Powodem było między innymi The Last of Us.

Insomniac Games stworzyło wiele znanych marek. Jedne z nich są z nami do dziś, a inne zniknęły z rynku na przestrzeni lat. Tak było między innymi z Resistance.

Były dziennikarz IGN, Colin Moriarty, potwierdził ciekawą wieść. Okazuje się, że czwarta odsłona postapokaliptycznej serii była we wczesnej produkcji. Ostatecznie jednak PlayStation odrzuciło zarys gry i projekt nie doczekał się realizacji. Według informacji Colina, powodem decyzji był fakt, że gra była zbyt podobna do The Last of Us, które było wtedy rozwijane przez Naughty Dog.

Resistance 4 zostało zaprezentowane (PlayStation – red.) i (…) odrzucili je, ponieważ sprawiało wrażenie zbyt podobnego do The Last of Us. Nie chcieli, żeby te dwie gry się na siebie nakładały, więc Resistance zostało wtedy anulowane. – powiedział Colin Moriarty w podcaście Sacred symbols

Co więcej, Colin Moriarty wspomniał, że w produkcji lub preprodukcji znajdowały się inne gry korzystające z postapokaliptycznych motywów. Mowa tu o chociażby o Horizon Zero Dawn i Days Gone. PlayStation nie chciało, aby katalog gier firmy oferował wiele tytułów bazujących na jednym motywie. Patrząc na to z perspektywy czasu, jest to jak najbardziej zrozumiałe.

Szkoda, że Resistance 4 nie trafiło do graczy. Seria nigdy nie była niczym niesamowicie dobrym, ale miała wielu wiernych fanów. Kto wie, może kiedyś zobaczymy kontynuację (lub prequel) tego IP?