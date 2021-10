Porównanie gier Resident Evil z nadchodzącym filmem. Twórcy zadbali o detale

Nadchodzący film Resident Evil: Welcome to Raccoon City został stworzony „z miłości do gry”. Nowy horror ma zaoferować prawdziwą ucztę dla fanów serii gier.

Resident Evil miał bardzo wyboistą drogę, jeżeli chodzi o filmowe adaptacje. Dopiero nadchodzący swego rodzaju reboot przedstawi to, co znamy z gier.

Resident Evil – film kontra gra

Wielu fanów genialnej marki Capcomu nie mogło doczekać się kolejnych informacji związanych z nadchodzącym filmem. Niektórzy jednak bardzo głęboko wątpią w jego sukces, kwestionując wybory castingowe i fakt, czy twórcy odnajdą się w tym świecie.

Niedawno dostaliśmy pierwszy zwiastun, później kolejny. Fani podzielili się na dwa obozy – nastawionych pozytywnie i negatywnie. Niemniej RE:WTRC zaoferować ma nam sentymentalną podróż przez znane miejsca.

Na zwiastunach mnóstwo było nawiązań do serii gier i jej pierwszych odsłon. Lokacje, potwory, niektóre wydarzenia i mniejsze „easter eggi” dosłownie wypełniały trailer, dzięki czemu osobiście jestem raczej spokojny w kwestii przywiązania do oryginału.

Na najnowszym materiale wideo reżyser Johannes Roberts tłumaczy istotę filmu. Jego zdaniem to „horror stworzony z miłości do gry”. Oprócz tego możemy popatrzeć na porównanie między tym, co znajdzie się w filmie, a tym, co było obecne w grach. Nie da się ukryć, że wiele elementów zostało przeniesionych na kinowy ekran wyjątkowo wiernie. Lokacje, design potworów (ale to CGI, ugh!) czy nawet drobne rzeczy pokroju wyglądu kanapki, którą jadł kierowca ciężarówki z początku remaku „dwójki” oraz design samego pojazdu zostały przeniesione niemal 1:1.

A jak Wy zaopatrujecie się na najnowszy film Resident Evil?