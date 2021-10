Drugi, pełen akcji zwiastun Resident Evil: Witajcie w Raccoon City. Znamy datę premiery w Polsce

Nowy film Resident Evil: Witajcie w Raccoon City może być lepszy, niż moglibyśmy przypuszczać. W sieci dostępny jest już drugi zwiastun z polskimi napisami.

Fani marki są podzieleni, jeżeli chodzi o ocenę pierwszego zwiastuna nowego filmu z cyklu Resident Evil. Na wszelki wypadek dostaliśmy więc drugi.

Resident Evil: Witajcie w Raccon City na polskim zwiastunie

Z jednej strony wiele scen jest tutaj tych samych, ale dynamiczny montaż i nieco bardziej „epicka” muzyka z pewnością wywołują inne odczucia, niż wczorajszy zwiastun. Osobiście nie jestem w stanie wybrać, który podoba mi się bardziej. Pierwszy trailer (o którym pisaliśmy tutaj) wydaje się bardziej klimatyczny. Za to nowy stawia film w zupełnie innym świetle, dodając mu dramaturgii i akcji. Warto podkreślić, że za dodanie napisów odpowiadają polscy fani serii z kanału Resident Evil PL.

Nieważne jakie macie odczucia co do nadchodzącego Resident Evil: Witajcie w Raccoon City – warto przyglądać mu się uważnie. Pierwsze informacje na temat ekranizacji nie nastrajały zbyt pozytywnie. Wielu graczy nie mogło przełknąć wyboru aktorów do ról postaci znanych z serii gier. Teraz, nawet jeżeli obraz nie okaże się przełomowy, to raczej na pewno ucieszy fanów. W końcu w niespełna dwóch minutach zwiastuna dostaliśmy całą gamę nawiązań do cenionego cyklu survival horrorów.

W końcu na ekranie pojawią się znane nam wszystkim postacie, lokacje i wydarzenia. Największym mankamentem są tutaj raczej dość „tanie” efekty CGI. Potwory wyglądają jak z niskobudżetowego serialu science-fiction, a efekty specjalne również pozostawiają nieco do życzenia. Mimo wszystko jestem dobrej myśli.

Przy okazji nowego zwiastuna poznaliśmy polską datę premiery filmu. Ta została zaplanowana na 3 grudnia bieżącego roku, czyli niedługo po amerykańskiej (24 listopada).