Spójrz na Wiedźmina 3 z zupełnie innej perspektywy dzięki temu modowi

Jeżeli nie jesteście fanami perspektywy zza pleców albo chcielibyście jeszcze bardziej pochłonąć się immersji świata z Wiedźmin 3: Dziki Gon, to musicie zainstalować omawianego w artykule moda.

Gervant First Person to modyfikacja, która dodaje do gry możliwość przejścia jej w trybie FPP. Autor postarał się, by nie było problemów z zachowaniem NPC, co ma miejsce w przypadku innych tego typu modów. Warto zwrócić uwagę, że np. podczas pływania dalej będziemy mieli perspektywę z trzeciej osoby. Powodem tej decyzji najpewniej jest fizyka poruszania się Geralta, która w wodzie szczególnie sprawia, że nasz bohater zmienia się w nieokiełznany pocisk.

Warto zwrócić uwagę również na fakt, że moder przewidział dowolne przełączanie perspektywy. Oprócz tego dodał możliwość przybliżenia obrazu i rozglądania się przy pomocy jednego przycisku.

Przejście Wiedźmin 3: Dziki Gon z tą modyfikacją na pewno sprawi, że bardziej pochłonie Was świat gry. W końcu będziemy mogli ją obserwować tak, jakby oczy Geralta były naszymi.

Modyfikację możecie pobrać tutaj.

Jest jednak szansa, że jakość modeli i tekstur po instalacji Gervant First Person nie będzie Wam się już podobać. Oczywiście nie będzie to wina samej modyfikacji, a zamysłu tworzenia gry przez deweloperów. Produkcje FPP mają to do siebie, że obserwujemy w nich zwykle obiekty z dalszej perspektywy. To pozwala twórcom skorzystać z modeli i tekstur mniejszej jakości. W związku z tym zachęcam do zainstalowania również HDRP Ultimate, o którym pisaliśmy w tym artykule.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.