Najważniejsze informacje o trybie The Mercenaries z Resident Evil Village

Wielkimi krokami zbliżamy się do premiery Resident Evil Village. W sieci opublikowano materiał prezentujący rozgrywkę z dodatkowego trybu The Mercenaries. Wideo przybliża nam specjalne skille i dobre taktyki.

Bez wątpienia w Internecie ostatnio jest bardzo głośno wokół najnowszej gry Capcomu. O Resident Evil Village możecie w ostatnich dniach przeczytać u nas czasem nawet kilka razy dziennie. W natłoku informacji mogliście przeoczyć informacje o tym, że w grze pojawi się uwielbiany przez wielu tryb, którego ostatni raz pojawił się szóstej odsłonie serii.

4 minuty The Mercenaries z Resident Evil Village

Zagraniczny oddział IGN opublikował w serwisie YouTube kilkuminutowy materiał ze wcześniej wspomnianej minigierki. Dla niewtajemniczonych dopowiem, że polega ona na walce z potworami w określonym limicie czasowym. Po uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów będziemy w stanie przejść do następnej lokacji. Całość może przypominać niektórym walki z Killing Floor, które z resztą bardzo sporo czerpie z kultowego Residenta. Spójrzcie sami, jak prezentuje się rozgrywka:

Warto zwrócić uwagę, że mimo widocznej powtarzalności w gameplayu nie brakuje urozmaiceń. Podobnie jak w kampanii będziemy mogli rozwijać nasze bronie. Ważnym aspektem będzie także odpowiedni wybór oręża i dobieranie do niego specjalnych skilli. Na mapach gry nie zabraknie niebieskich kul, przy których będziemy dobierali dodatkowe pasywne umiejętności. Jeżeli podejmiemy dobre decyzje odnośnie naszego ekwipunku, z pewnością łatwiej będzie nam ukończyć poziom z wysokim wynikiem.

Nie wiem jak Wam, ale mi The Mercenaries bardzo przypadło do gustu. Przypominam, że premiera Resident Evil Village odbędzie się już 7 maja 2021 roku. Gra ukaże się na PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S oraz Xbox One. Niestety, najnowszego Residenta nie uświadczymy w Game Passie Microsoftu, dlatego będzie trzeba kupić grę za pełną cenę.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.