Resident Evil Village pomogło serii osiągnąć imponujący wynik

Resident Evil Village błyskawicznie znika ze sklepowych półek. Capcom potwierdził świetną sprzedaż gry. Co więcej, najnowsza odsłona pomogła podbić imponującą sprzedaż całej serii.

No i stało się. Village trafiło do graczy, szturmem zdobyło platformę Steam i przyjęło się ciepło w recenzjach. Kontynuacja w zadowalającym stopniu spełniła pokładane w niej nadzieje i widać to również po sprzedaży gry.

Capcom pochwalił się fenomenalny wynikiem Resident Evil Village. Gra rozeszła się w 3 milionach egzemplarzy na wszystkich platformach. Gwoli przypomnienia – Resident Evil 7 do początku zeszłego roku sprzedało się w ilości 8.5 miliona sztuk. Istnieje więc szansa, że Village przebije ten wynik.

Co więcej, Capcom potwierdził też bardzo dobry rezultat dla całej serii. Do tej pory gracze kupili łącznie 100 milionów egzemplarzy gier spod szyldu Resident Evil począwszy od 1996 roku, kiedy to zadebiutowała pierwsza odsłona cyklu.

Wynik ten może nie robić ogromnego wrażenia. Miejmy jednak na uwadze, że horrory z reguły sprzedają się gorzej względem chociażby gier FPS lub RPG. Capcom może być więc bardzo dumny ze swojego dzieła. Te ponad 3 miliony sprzedanych egzemplarzy to bardzo dobry wynik jak na straszaka.

Ciekawe, czy Village ostatecznie uda się przebić swojego poprzednika i zrównać się chociażby z Resident Evil 4, które kupiono około 10 milionów razy. W tej chwili można śmiało stwierdzić, że jest to możliwe.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.