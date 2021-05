Resident Evil Village podbija Steam

Resident Evil Village pod względem popularności, deklasuje poprzednie gry z serii na Steam. Lady Dimitrescu to świetny wabik!

W dniu wczorajszym premierę miał jeden z największych hitów bieżącego roku. Survival horror od firmy Capcom zebrał świetne oceny zarówno od recenzentów (zobacz tutaj) jak i samych graczy (więcej w tym miejscu). Nic dziwnego, że posiadacze blaszaków postanowili przekonać się na własnej skórze, czy Resident Evil Village rzeczywiście zasługuje na pochwały.

W rezultacie na platformie Valve, przy produkcji bawiło się jednocześnie 101 tysięcy osób. Jest to wynik zdecydowanie wyższy aniżeli w przypadku wydanych wcześniej odsłon.

Zobaczcie jak uplasowali się zwycięzcy na podium:

Resident Evil Village: 101 726

Resident Evil 2 Remake: 74 227

Resident Evil 3 Remake: 60 293

Jak sprzedaje się Resident Evil Village na Steam?

Tytuł na pewno może odnotować również sukces sprzedażowy, na liście najchętniej kupowanych produkcji na Steam na pierwszych trzech miejscach uplasowała się gra Resident Evil Village. Czekamy na oficjalne wyniki ale czujemy, że Japończycy mogą już zacząć chłodzić szampana.

Wśród zwycięzców widzimy podstawową wersję, edycję zawierającą zarówno część 7 jak i 8 oraz wariant Deluxe Edition. Co zawiera rozszerzone wydanie? Znajdziemy w nim Trauma Pack. W tym przypadku mamy do czynienia z niczym innym jak cyfrowymi bonusami. Na karcie Steam produktu przeczytamy, iż

Pakiet Trauma Pack zawiera pamiątkowe przedmioty takie jak broń „Samurai Edge”, akcesorium „Mr. Everywhere”, filtr ekranu, specjalną muzykę bezpiecznego pokoju i dużo więcej przedmiotów urozmaicających zabawę w Resident Evil Village.

Pamiętajcie, że wchodząc w posiadanie hitu od programistów z Capcomu, otrzymacie dodatkowo również dostęp do Resident Evil Re:Verse. W tym przypadku będziemy obcować z kooperacyjnym spin-offem, który pozwoli skonfrontować się z innymi graczami w ramach trybu deatmatch. Chociaż jakiś czas temu odbyły się betatesty gry, to ostateczna wersja ma pojawić się w dystrybucji w okresie wakacyjnym bieżącego roku. Wszyscy miłośnicy zmagań w trybie multiplayer powinni być ukontentowani.

Pamiętajcie, iż Resident Evil Village możecie przetestować zarówno na komputerach klasy PC jak i konsolach: PlayStation 4, PS5, Xboksie One, Xboksie Series X/S i Stadii. Być może zdążyliście już ukończyć wspomniany tytuł i chcielibyście się podzielić swoimi spostrzeżeniami. Zachęcamy Was do zostawienia komentarzy!

