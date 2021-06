Resident Evil Village jest dla Ciebie za łatwe? Ten mod przetestuje Twoje umiejętności

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Jeśli przejście Resident Evil Village na najwyższym poziomie trudności zajmuje Ci kilka godzin, mamy moda, który może Ci się spodobać.

Premiera nowego Residenta już dawno za nami, gracze zapoznali się z nową historią od Capcom, a moderzy zaczęli tworzyć poprawki i zmiany do Village. Niektóre pozwalają nam zagrać jako Lady Dimitrescu, inne wpływają na kamerę i grafikę, a jeszcze inne na samą zabawę.

Moder podpisujący się pseudonimem EXQRAY postanowił zająć się modyfikacją z tej ostatniej kategorii. Jeśli Village nie było dla Ciebie żadnym wyzwaniem, być może warto dać jej szansę.

Madness The Latest Difficulty to – jak sama nazwa wskazuje – nowy poziom trudności. Jego instalacja sprawi, że przeciwnicy zyskają więcej zdrowia, Wasza broń straci sporo punktów obrażeń, a bossowie i standardowi wrogowie będą szybsi.

Do instalacji moda potrzebujemy narzędzia Fluffy Manager, które znajdziecie tutaj. Następnie pobieramy poziom trudności Madness z tej strony, instalujemy i cieszymy się większym wyzwaniem. Poziom z moda zastąpi te z podstawowej wersji gry.

W tym miejscu warto wspomnieć, że Resident Evil Village można aktualnie ukończyć w 5 do 6 godzin na najwyższym poziomie trudności, jeśli dobrze znamy grę. Co więcej, tytuł ten miał być pierwotnie trudniejszy, ale Capcom zmienił projekt przez negatywny odbiór testerów. Z jednej strony wyszło to grze na dobre, a z drugiej Village jest według wielu graczy za proste. Może ten mod częściowo rozwiąże problem.