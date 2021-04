Resident Evil Village na PS5 ładuje się ekstremalnie krótko

W sieci pojawiło się porównanie czasów ładowania Resident Evil Village na PS4 i PS5. Różnica jest ogromna!

Udostępniony w internecie materiał wideo jasno pokazuje, że konsola IX generacji od Sony deklasuje poprzedniczkę. Resident Evil Village na PlayStation 5 ładuje się w ciągu 3 sekund. W przypadku platformy PS4 gracze zmuszeni są czekać na uruchomienie tytułu aż 30 sekund. Różnica ta ma oczywiście związek z wykorzystaniem szybkiego dysku SSD w przypadku nowszego sprzętu.

Na kanale ElAnalistaDeBits (portal YouTube), widać również różnice w oprawie wizualnej surival horroru na obu platformach. Filtrowanie anizotropowe robi lepsze wrażenie w przypadku PS5 (mowa o zastosowaniu technologii, która poprawia jakości tekstur). Chociaż tytuł działa w 60 klatkach animacji na sekundę, to w przypadku PS4 można zaobserwować sporadycznie przycięcia. Spadki animacji występują także w przypadku PlayStation 5, ale tylko w sytuacji kiedy włączymy ray tracing. Wówczas gra utrzymuje poziom 45 FPS. Co zaś się tyczy cieni, to wyglądają one podobnie na obu platformach.

To jak gra będzie śmigać na komputerach klasy PC, uzależnione jest od posiadanych podzespołów. Na karcie Steam produku zapoznać się można z wybranymi specyfikacjami (zobacz więcej):

Na jakim komputerze Resident Evil Village rozwinie skrzydła?



Minimalne wymagania sprzętowe:

Procesor Intel Core i5 7500 lub AMD Ryzen 3 1200

Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1050 TI lub AMD Radeon RX 560 z 4 GB pamięci VRAM

8 GB pamięci RAM

Minimalne wymagania sprzętowe dla ray-tracingu w 1080p i 60 FPS:

Procesor Intel Core i5 7500 lub AMD Ryzen 3 1200

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2060 lub AMD Radeon RX 6700

8 GB pamięci RAM

Rekomendowane wymagania sprzętowe:

Procesor Intel Core i7 8700 lub AMD Ryzen 5 3600

Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1070 lub AMD RX 5700

16 GB pamięci RAM

Karty graficzne zalecane do gry z ray-tracingiem w wyższej jakości:

NVIDIA GeForce RTX 2070 – 4K i 45 FPS

GeForce RTX 3070 – 4K i 60 FPS

AMD Radeon RX 6700 XT – 4K i 45 FPS

Radeon RX 6800 – 4K i 45 FPS

Radeon RX 6900 XT – 4K i 60 FPS

Mieliście okazję przetestować demo o którym wczoraj pisaliśmy (zobacz więcej)? Przeważająca ilość opinii dostępnych w sieci jest bardzo pozytywna, podzielacie entuzjazm graczy? My zastanawiamy się czy pełna wersja również spełni oczekiwania fanów.

