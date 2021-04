Brak planów na niedzielny wieczór? Ściągnijcie demo Resident Evil Village

Hype na grę Resident Evil Village rośnie z każdym dniem. Nic dziwnego, że Capcom przygotował kolejne demo.

Wszyscy zainteresowani pobraniem edycji demonstracyjnej muszą się jednak śpieszyć. Zagrać będziemy mogli począwszy od godziny 19:00, do 3 w nocy. Mowa więc o 8 godzinach na przetestowanie produkcji. Przejście wersji mającej zachęcić do kupienia pełniaka, zajmie około 30 minut. Póki co demo pobrać można jedynie na platformy PS4 i PS5 (pobierz z tego miejsca). Począwszy od dnia 2 maja, będzie można je też zassać na komputery klasy PC, Stadię oraz Xboksa Series S/X i Xboksa One.

Rozgrywka toczyć się będzie w zamku, gdzie spotkamy przysadzistego mężczyznę imieniem Duke. Nie zabraknie eksploracji i walki. Jeżeli nie posiadacie konsoli, zawsze możecie rzucić okiem na materiał z rozgrywki udostępniony na platformie youtube.

Bardzo cieszy fakt, iż Capcom postanowił wypuścić kilka dem swojego najnowszego hitu, co dzisiaj nie jest często spotykaną praktyką. Nasz redakcyjny kolega niedawno pisał o oczywistych zaletach wersji demonstracyjnych (przeczytaj artykuł):

Demo dawało mi możliwość podjęcia decyzji na spokojnie, nie śpiesząc się. Nie musiałem tak jak teraz uczestniczyć w otwartych lub zamkniętych beta testach w określony dzień, często w nocnych porach. Kto na to ma czas? Dzisiaj jeśli chcę cokolwiek dowiedzieć się o grze przed premierą, najczęściej pozostaje mi oglądanie trailerów na YouTube.

Demo Resident Evil Village pojawia się i znika

Nie da się jednak przejść obojętnie obok nieuzasadnionych ograniczeń, nałożonych na demo Resident Evil Village. Po pierwsze wersję demonstracyjną można przetestować jedynie w wyznaczonym czasie. Jestem w stanie sobie wyobrazić, że z racji sporej ilości obowiązków (szkoła/praca) zapalony miłośnik serii RE, nie będzie mieć możliwości sprawdzić demka. Gdyby chociaż oddano graczom więcej czasu (np. tydzień) zamiast zaledwie 8 godzin.

Inna sprawa dotyczy faktu, iż nie będzie nam dane testować dema do upadłego. Redaktor Planety Gracza pisze: Pierwszy poziom z jamrajem przeszedłem setki razy, zanim uzbierałem na pełną wersję gry. Niestety w przypadku dema Resident Evil Village nie jest to możliwe, bo po 30 minutach demo się zakończy i nie będziemy mogli do niego powrócić.

Powyżej stosowane praktyki zupełnie do mnie nie trafiają, raczej zniechęcając niż zachęcając do kupienia gry. Być może twórcy sądzą, że posłużenie się tzw. regułą niedostępności jest wspaniałym rozwiązaniem. Zasada ta mówi m.in. o tym, że klienci często rzucają się na limitowane serie produktów (wyłącznie z racji problemów z dostępnością). Jednak ja jako klient wolę mieć prawo testować demo w sposób nieograniczony sztucznymi barierami.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.