Chris, co oni z tobą zrobili?! RE Village dostało bardzo dziwnego moda [WIDEO]

Resident Evil Village trafiło do graczy, a wraz z nim powitaliśmy pierwsze mody. Jeden z nich sprawi, że będziecie mieli problem ze zmrużeniem oka w nocy.

Pierwsze mody do Village pojawiły się jeszcze za czasów wersji demo. Wygląda na to, że twórcy modyfikacji chyba polubią się z najnowszą odsłoną serii. Do gry trafiło już parę zaawansowanych przeróbek. Niektóre z nich są naprawdę dziwne, ale mało który dorównuje Mini Me Chris. Ten nietypowy mod jest dokładnie tym, na co kieruje nas jego nazwa.

Projekt gracza o pseudonimie JTegh podmienia głowę córeczki Ethana Wintersa na zaprawioną w boju facjatę Chrisa Redfield. Autor tego jakże oryginalnego dzieła sam przyznał, że pomysł na moda po prostu nagle pojawił się w jego głowie i stwierdził, że wcieli go w życie. Efekty możecie podziwiać poniżej.

Ostrzegam, jeśli planujecie pójść dzisiaj spać bez większych komplikacji, lepiej pomińcie to nagranie. No chyba, że regularnie przegrzebujecie się przez mody na NexusMods i takie obrazki to dla Was codzienność.

Jeśli macie już Village za sobą lub nie zależy Wam na immersji, możecie wrzucić moda do swojej gry. Pobierzecie go w tym miejscu i instalacja jest dość prosta. Aby zastosować zmiany, pobierzcie to narzędzie, zainstalujcie je i wrzućcie pobrany wcześniej plik do folderu z modami. Po wykonaniu instrukcji, dziecko Ethana zmieni się w malutkiego Chrisa Redfield.

Skoro Resident Evil Village dostaje tego typu modyfikacje od razu po premierze, boję się, co gracze wymyślą po paru miesiącach od debiutu. Dziwniej chyba być nie może.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.