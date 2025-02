Capcom wyłącza serwery. W tę grę z serii Resident Evil już nie zagracie

To już trzecia gra-usługa wyłączana w 2025 roku, choć najmniej zaskakująca ze wszystkich. Capcom wyłącza serwery Resident Evil Re:Verse.

W 2025 roku możemy spodziewać się oficjalnie zamknięcia dwóch, dość popularnych w swoim czasie, produkcji. Pierwszą jest cieszące się niegdyś gigantyczną popularnością darmowe XDefiant od Ubisoftu. Firma, jakby tego było mało, pokusiła się także o kolejne zwolnienia. Na dodatek Warner Bros. zamyka serwery Multiversus, darmowej kopii Super Smash Bros, ale z bohaterami pokroju Batmana czy Królika Bugsa. Ten tytuł również był mocno popularny.

Resident Evil Re:Verse umiera

Trzecim tytułem-usługą, który traci grunt pod nogami, zostaje wycofane ze sprzedaży, a ewentualnie doczeka się również zamknięcia serwerów ma być Resident Evil Re:Verse. Że nie wiecie, co to? No cóż, jeśli kupiliście Resident Evil Village, mogliście przy okazji zainstalować osobną grę multiplayer osadzoną w świecie RE. Tak, wiem – wiele osób mogło nawet nie zdawać sobie sprawy z tego, że absolutnie zapomniany projekt jeszcze w ogóle żyje.

Resident Evil Re:Verse powstało z okazji 25-lecia serii Resident Evil, a wasze ogromne wsparcie dla gry znacznie przekroczyło nasze oczekiwania od czasu jej premiery. Teraz, gdy osiągnęliśmy nowy punkt zwrotny dla serii, uważamy, że Resident Evil Re:Verse doskonale spełnił swój pierwotny, uroczysty cel. – informuje Capcom

Firma zapewniła, że 3 marca gra nie będzie dostępna do kupienia, wycofane zostają również wszystkie płatne DLC. Póki jednak serwery nie zostaną definitywnie zamknięte, każdy posiadacz nadal będzie mógł ją pobrać. Też nie wiem po co, bo tytuł ten opuszczono już dawno temu.

Źródło: PlayStation Lifestyle