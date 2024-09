Kolejne remake’i Resident Evil nie będą aż tak “ambitne”

Co jak co, ale mało kiedy gracze czekają równie mocno na zapowiedź kolejnych remake’ów, co na zapowiedzi lub premiery największych nowych gier AAA. Capcomowi udało się odwrócić ten trend, choć teraz ciężko stwierdzić, czy firmie uda się zachować tak samo dobrą formę.

Znany i popularny insider DuskGolem, związany przede wszystkim z nowymi horrorami właśnie od Capcomu czy Konami, już jakiś czas temu uchylił rąbka tajemnicy na temat kolejnych planów Capcomu. Jego zdaniem faktycznie studio zamierza spełnić marzenia fanów. Dlatego też możemy spodziewać się zapowiedzi Resident Evil Zero Remake oraz, uwaga, Code: Veronica Remake!

Są to naprawdę świetne wieści, bo obydwie te części przez lata jawiły się na zapomniane przez japońskiego producenta i wydawcę. Na szczęście gigant ma obecnie pracować nad ich odświeżeniami i to jako byle remastery. Co więcej, doniesienia te skomentował nawet serwis IGN, powołując się na własne źródła. Ich zdaniem są to prawdziwe przecieki.

Teraz jednak DuskGolem zabrał głos w sprawie skali obydwu projektów. Jak informuje, nie będą to projekty rzucające wyzwanie Resident Evil 4 Remake, które miało być dla wydawcy “klejnotem w koronie”. Kolejne wskrzeszenia serii mają więc nie być już aż tak ambitne, zaskakujące skalą.

Capcom tak naprawdę nie planuje remake’u tak ambitnego, jak RE4. Pod wieloma względami był to klejnot w koronie remake’ów i najtrudniejszy pod względem skali, zakresu i oczekiwań. – informuje informator

Zresztą, można się tego spodziewać – Zero czy Code: Veronica to nieco mniejsze gry, mające spore grono fanów, ale i tak znacznie mniejsze niż taka “czwórka”. Na jej powrót czekali chyba wszyscy, którzy kiedykolwiek grali w jakąkolwiek grę z serii Resident Evil. No i to także starsze projekty, oferujące oryginalnie nieco inny model zabawy niż znacznie nowsza od nich czwarta część.

Źródło: PlayStationLifestyle