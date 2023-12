Będzie więcej remake’ów Resident Evil – potwierdza Capcom

Lubicie remake’i Resident Evil? Oj no wiem, że lubicie. I Capcom też to wie. Dlatego firma zdecydowała się jednoznacznie przyznać, że nie tylko z serią nie skończyła, ale w drodze jest więcej odświeżeń o skali RE2 czy RE4 Remake. Pytanie tylko, które gry zostaną zrewitalizowane następnie?

Capcom nadal się rozwija, w czym zdecydowanie pomaga olbrzymi sukces ich gier. Serie takie jak Resident Evil czy Monster Hunter sprzedają się jak ciepłe bułeczki i to czasami wręcz „odgrzewane”, bo w praktyce lwią część przychodów firmy stanowią remake’i. Te są zresztą świetne, więc cieszy się nie tylko firma, ale i gracze. Dlatego też możecie liczyć na więcej gier z serii Resident Evil w nowoczesnym wydaniu.

Do tej pory wydaliśmy trzy remake’i i wszystkie zostały bardzo dobrze przyjęte. Ponieważ pozwala to nowoczesnej publiczności grać w te gry, jest to coś, co z przyjemnością robię jako ktoś, kto kocha te starsze gry i chcemy robić ich więcej.

– przyznał cytowany przez IGN Yasuhiro Anpo, reżyser Resident Evil 4 Remake