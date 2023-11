Capcom wkrótce zapowie nowy hit? Pojawiają się pogłoski o kolejnym remake’u Resident Evil

Resident Evil CODE: Veronica dostanie remake? Tak twierdzą w internecie, ale to jedynie pogłoski. Nieco bardziej wiarygodny insider mówi o innych planach.

Internetowi informatorzy to ciężka sprawa. Wielu z nich bywa nieomylnych, inni mylą się czasami, inni często. Jest jeszcze jedna grupa, która nie ma żadnego celnego leaku na koncie, ale twierdzi, że wie coś o planach gigantycznej firmy wydawniczej. I zazwyczaj takie przecieki trafiają na 4chana, skąd szybko zdobywają rozgłos m.in. na Reddicie. Zazwyczaj o nich nie piszemy, ale na Reddicie popularność zdobył rzekomy przeciek związany z planami Capcom. Problem w tym, że mało jest wskazówek świadczących o tym, iż jest prawdziwy.

Nowe-stare Resident Evil czy coś jeszcze innego?

Leak dotyczy rzekomego Resident Evil CODE: Veronica Remake, czyli gry, na którą wielu fanów serii liczy. Po sukcesie odświeżonej 2., 3. i 4. wszyscy uważają, że Capcom wyda 5. Zdaniem rzekomego Japończyka, który miał ponoć grać w ich najświeższy remake, chodzi jednak o poboczną część cyklu. Podaje on przy tym sporo szczegółów o tym, jak rozpoczyna się gra i co w niej znajdziemy. Analizując jednak te doniesienia, pojawiają się pewne nieścisłości.

Przede wszystkim rzekome źródło będące ponoć Japończykiem dość wybiórczo stosuje japoński alfabet w celu poparcia swoich twierdzeń. Do tego miejscami bywa wręcz… rasistowski. Dlatego też wydaje się to wszystko zmyślone. Oliwy do ognia dolał DuskGolem, czyli insider od lat związany z cyklem Resident Evil i horrorami w ogóle. Jego zdaniem przecieki te nie są absolutnie prawdziwe.

Wiarygodniejszy insider uważa, że w 2024 roku (w przeciwieństwie do leaku z 4chana) nie wyjdzie żaden remake RE. Mimo wszystko nadchodzi „duże ogłoszenie Capcomu pod koniec 2023 roku, z premierą w 2024 roku”, ale klasycznie nie podaje więcej szczegółów. Prócz tego, że nie chodzi o cykl z zombie.

Jeśli zaś chodzi o serię RE, wiemy, że powstaje dziewiąta część cyklu, która również otrzymała sporo przecieków.