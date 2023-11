To będzie największe RPG Capcomu? Dragon’s Dogma 2 z datą premiery, zwiastunem i wyższą ceną

Capcom w końcu pochwalił się Dragon’s Dogma 2. Wielce oczekiwane RPG akcji zadebiutuje w przyszłym roku, ale to nie koniec dobrych wieści.

Jak Capcom obiecał, tak Capcom zrobił. Potwierdzone wcześniej w poprzednim roku nowe Dragon’s Dogma ma szansę na zdobycie serc miłośników fantasy RPG-ów. Nie wiemy, czy stanie się tym, co „jedynce” się nie udało, ale nadal trzeba przyznać, że była to solidna gra action-RPG z nastawieniem na działania drużynowe i potyczki z wielkimi przeciwnikami. W sieci pojawiło się mnóstwo nowych informacji o grze, a przede wszystkim – data premiery. Dragon’s Dogma 2 zadebiutuje już 22 marca 2024 roku na PC, PS5 i Xbox Series X/S.

Dragon’s Dogma 2 – nowe konkrety, data premiery, wyższa cena

Twórcy sprytnie wybrnęli z ustanowionych przez siebie zawirowań fabularnych, wrzucając nas do równoległego świata. Dlatego też wszystko jest bliźniaczo podobne, ale jednak inne. Możemy znów liczyć na akcent rozwijania zespołu oraz wspinanie się na grzbiety szalejących potworów. Tym razem zagramy nową klasą, Tricksterem, który przy użyciu iluzji będzie dezorientował przeciwników.

Grę zamawiać można już teraz, w dwóch dostępnych edycjach. Pierwsza to zwykłe wydanie, a druga zaoferuje dostęp do specjalnych przedmiotów, wyposażenia i opcji. To jednak nie wszystko, bo znamy też wymagania gry na PC. Te nie prezentują się szalenie, więc możecie być spokojni, nawet z wieloletnimi komputerami.

Wymagania minimalne Dragon’s Dogma 2 Wymagania zalecane Jakość 1920×1080

z płynnością na poziomie 30 FPS z możliwymi spadkami Rozdzielczość 3840×2160

do 30 FPS z możliwymi spadkami Procesor Intel Core i5-10600

AMD Ryzen 5 3600 Intel Core i7-10700

AMD Ryzen 5 3600X Karta graficzna NVIDIA GeForce GTX 1070

AMD Radeon RX 5500 8 GB VRAM NVIDIA GeForce RTX 2080

AMD Radeon RX 6700 Pamięć RAM 16 GB 16 GB Wersja DirectX DirectX 12 DirectX 12 System Windows 10 / 11 64-bit Windows 10 / 11 64-bit

Co ciekawe, ma to być pierwsza gra Capcomu dostępna w podniesionym standardzie cenowym. Edycja standardowa w wersji na PS5 to kwestia wydania 319 zł, a za Deluxe Edition zapłacimy nawet 359 zł. Od tej pory możecie