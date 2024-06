Kultowe odsłony Resident Evil powróciły do sprzedaży. Wielka premiera dla fanów

Oryginalne odsłony Resident Evil przez lata nie były dostępne w dystrybucji cyfrowej. Ten kawał legendy survival horroru był po prostu poza zasięgiem współczesnych graczy, chcących przejść klasyczne przygody na dzisiejszych platformach.

Pierwsze RE otrzymało już jeden remake, potem remaster. Teraz (podobno, ale mówi się, że to wcale nieprawda) może powstać pełnoprawny, współczesny remake w stylu RE2. Mimo wszystko od lat gracze nie mieli innego sposobu na zdobycie oryginału niż zakupienie używanej kopii. Poza tym kwestia działania na współczesnych PeCetach była dość problematyczna.

Dlatego też tak bardzo cieszy wieść, iż polska platforma dystrybucji cyfrowej GOG dorzuciła do swojego katalogu pierwszą część Resident Evil! Gra nie posiada żadnych zabezpieczeń. Jest ponadto dostępna do grania offline, a do tego działa na dzisiejszych komputerach. Co więcej, wkrótce do oferty dołączy również druga i trzecia część!

The game that defined the survival horror genre returns – uncut, compatible with modern machines, and scarier than ever…



Resident Evil is now available on GOG: https://t.co/CQehBj9GqQ



Own a piece of history and play it offline today!@RE_Games @CapcomUSA_ pic.twitter.com/4fwQKM688l