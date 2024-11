Resident Evil 9 – premiera niedługo? Capcom zdradza szczegóły wyczekiwanej produkcji

Kiedy wyjdzie Resident Evil 9? Szczegóły premiery

Póki co Capcom nie wypowiadał się zbyt często na temat nowej odsłony kultowego cyklu horrorów. Firma ma dość klarowny ranking priorytetów, na którego czele znajduje się wydanie gry Monster Hunter Wilds. To obecnie jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji przyszłego roku. Ba, znalazła się nawet na liście nominowanych w ramach The Game Awards 2024. Nie oznacza to jednak, że o kolejnym Residencie nie mówi się wcale — bo właśnie przekazano pewną istotną informację.

O czym konkretnie mowa? Okazuje się, że Resident Evil 9 otrzymał swoje okienko premierowe. Gra ma zostać wydana w roku fiskalnym 2026. Ba, gra ma nawet swoją pecetową kartę w serwisie Metacritic:

Rok fiskalny to okres rozliczeniowy, który nie zawsze pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Jego początek i koniec zależą od konkretnej firmy, instytucji lub kraju. Warto o tym pamiętać, bo w przypadku nowej odsłony serii FY2026 nie oznacza bezpośrednio, że na premierę poczekamy dwa lata. Przynajmniej teoretycznie, nowa odsłona Resident Evil mogłaby ukazać się na rynku jeszcze pod koniec przyszłego roku — albo faktycznie w 2026, lecz w pierwszych jego miesiącach.

Ostatecznie “okienko” nie jest zbyt precyzyjne, jednak nowych rzeczy możemy dowiedzieć się już na wspomnianej gali The Game Awards. Plotki głoszą, że właśnie wtedy tytuł może doczekać się zapowiedzi.

Źródło: tech4gamers.com