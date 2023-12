Resident Evil 4 na telefonach Apple. Prezent na święta od Capcomu

Jeżeli z jakiegoś powodu marzyliście o nowej grze na telefonie iPhone z okazji świąt Bożego Narodzenia, to mamy dla was dobre wieści. Capcom poinformował o wydaniu gry Resident Evil 4 na mobilne platformy, czyli urządzenia Apple. Co jednak istotne, gra jest dostępna w atrakcyjnej promocji, dzięki czemu przy zakupie zaoszczędzicie trochę pieniędzy. To jednak nie wszystko!

Resident Evil 4 na iPhone

Coraz więcej ciekawych gier pojawia się na telefonach, czego przykładem może być choćby niedawne wydanie GTA Trilogy w ramach abonamentu Netflix. Trzy odsłony kultowej serii okazały się być lepiej przygotowanym portem, niż miało to miejsce w przypadku dużych konsol. Swoją strategię ma też Apple, oferując całkiem nowe tytuły na najnowsze iPhone’y. Wraz z wydaniem serii 15. zapowiedziano, że sporo produkcji będzie na nich odpalanych natywnie. Teraz do grona gier dołączyło coś nowego.

Chodzi oczywiście o Resident Evil 4. Niedługo po wydaniu wersji VR, gra Capcomu trafiła również na urządzenia Apple. Remake czwartej odsłony serii jest dostępny na telefonach iPhone, iPadach i komputerach Mac. Trzeba przyznać, że wygląda to i działa naprawdę nieźle. Zainteresowani mobilną wersją gry?

Jeżeli tak, to jest jeszcze jedna dobra informacja. Do 17 stycznia gra jest do kupienia aż o 50% taniej, czyli wychodzi, że jej cena to 29,99 dolarów. W ramach obniżki zakup będzie równał się też zgarnięciem kilku dodatkowych przedmiotów i bonusów. Zakup do 17 stycznia pozwoli otrzymać dodatkową kolekcję przedmiotów w grze, w tym „Etui do załączników: złoto”; „Etui na dokumenty: klasyczne”,” „Specjalny urok: zielone zioło”; oraz „Specjalny urok: amunicja do pistoletu”; każdy zapewnia unikalne zdolności.

Co więcej, w sklepie AppStore znajdziecie też dodatek Separate Ways.