Jeśli chcecie wrócić do Resident Evil 4, to tylko z tym modem

Twórca fanowskiego projektu stworzenia Resident Evil 4 HD poinformował o postępie swoich prac. W opublikowanym przez materiale wideo pochwalił się ukończeniem trybów Mercenaries oraz kampanii Assignment: Ada.

Albert Marin opublikował na swoim kanale na YouTube prawie półtorej godziny filmu, w którym pokazuje swoje poczynania w odświeżeniu Resident Evil 4. Jego wersja HD prezentuje się znakomicie.

The Mercenaries i Assignment: Ada w pełni odświeżone w Resident Evil 4 HD

Postępy Alberta idą pełną parą. W ramach swojego projektu objął za cel odnowienie całej gry, dlatego nie mogło zabraknąć żadnego z trybów. W związku z tym dowiedzieliśmy się, że prace nad The Mercenaries i kampanią Assignment: Ada zostały skończone.

Dla niewtajemniczonych mowa o świetnej minigrze polegającym na walce z potworami w określonym czasie. Natomiast wspomniana kampania odpowiada za wątek Ady Wong, która udaje się na tajemnicza wyspę, aby odnaleźć próbki stworów Las Plagas.

Autor twierdzi, że jego usprawnienia nie polegają tylko i wyłącznie na nowych teksturach. Wiele modeli zostało stworzonych przez niego od zera, dlatego efekt końcowy wygląda o wiele lepiej względem pierwowzoru.

Jak możemy przeczytać na FAQ strony projektu, nowe tekstury zostały odtworzone przy pomocy tej samej metody, przy której pomocy Capcom tworzył oryginał. Albert udał się sam do Hiszpanii i Walii, by sfotografować tamtejszą architekturę i przenieść jej miejsca do świata gry. Szczerze mówiąc, na zaprezentowanym powyżej filmie widać kawał dobrze wykonanej roboty.

Michał Wieczorek Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu. Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.