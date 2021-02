Resident Evil 4: Remake. Projekt fana wygląda wyśmienicie

Jak mógłby wyglądać Resident Evil 4: Remake? Projekt fana produkcji na Unreal Engine 4 olśniewa.

Santiago Ibarra zaprezentował jak mogłaby wyglądać podrasowana edycja Resident Evil 4. Gruntownemu odświeżeniu uległy znane lokacje, takie jak: wioska czy kościół. Widząc piękną, podretuszowaną grafikę, aż chciałoby się powrócić raz jeszcze do Hiszpanii i wymierzyć sprawiedliwość okultystycznej organizacji.

Kto wie, może przedstawiciele firmy Capcom widząc potencjał tkwiący Santiago Ibarrze (pracującym obecnie w VOID Interactive) przyjmą go do zespołu odpowiedzialnego za stworzenie gry Resident Evil 4: Remake. Chociaż projekt nie został oficjalnie zapowiedziany, to internet aż huczy od plotek, że gra zostanie ostatecznie wydana.

Resident Evil 4 ukazał się pierwotnie na konsoli GameCube, a następnie na PlayStation 2. Głównym bohaterem był Leon S. Kennedy, który udaje się do Hiszpanii, by ocalić porwaną córkę prezydenta USA. Odsłona wprowadziła wiele zmian, towarzyszył nam m.in. widok TPP w trakcie rozgrywki. Co ciekawe RE 4 był pierwszą grą z serii, w której nie walczyliśmy z zombie. Oponentami byli wieśniacy, mnisi i żołnierze, których umysły zostały przejęte przez pasożyta.

Bartłomiej Balcerzak Miłośnik staroszkolnych gier RPG takich jak Baldur's Gate czy Planscape Torment a jednocześnie nowszych przedstawicieli tego gatunku z Mass Effectem na czele.