Remake Dead Space na nowych ujęciach. Nacieszcie się nimi, bo na kolejne trochę poczekamy

Remake Dead Space wygląda coraz ciekawiej. Deweloper z EA Motive sprezentował graczom nowy materiał, na którym widzimy jedną z lokacji na stacji Ishimura.

Nagranie pochodzi bezpośrednio z silnika gry i widzimy na nim, jak jeden z deweloperów zajmuje się przygotowaniem otoczenia. Miejcie na uwadze, że poniższe nagranie pochodzi z bardzo wczesnej gry. Dodatkowo w lokacji najpewniej nie uruchomionego odpowiedniego oświetlanie i dlatego jest tak jasna.

Jeśli liczyliście, że niedługo ujrzymy kolejne materiały z gry, lepiej obniżcie swoje oczekiwania. EA Motive bierze się za produkcję i to na nią chce poświęcić najwięcej swojego czasu. Deweloper wskazuje, że kolejne pokazy gry ujrzymy dopiero w przyszłym roku.

Wszystko, co pokazaliśmy, to prace w toku, co oznacza, że będziemy pracować nad takimi rzeczami jak kombinezon Isaaca, estetyka i atmosfera Ishimury. Pracujemy nad tym, aby zapewnić jej (stacji – red. ) odpowiedni poziom „zużycia”. (…).

Będziemy teraz pracować nad grą, poświęcając trochę czasu na przejrzenie wszystkich myśli, teorii i sugestii, którymi się z nami podzieliliście. Nie możemy się doczekać, aby pokazać Wam, jak pomogliście nam ukształtować grę w przyszłym roku, kiedy będziemy dalej w fazie rozwoju!

– napisał jeden z twórców gry na forum Reddit