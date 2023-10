Red Dead Redemption dostał aktualizację na PS5. Na tę funkcję czekaliśmy długie lata

Rockstar Games w końcu zrozumiał, że na PS5 jest trochę więcej mocy do spożytkowania. Od dziś Red Dead Redemption można odpalić w 60 klatkach.

Nie takiej wersji życzyli sobie gracze PlayStation 4 i PS5, w momencie premiery nowego portu Red Dead Redemption. Zmiany w oprawie graficznej bardzo subtelne, a brak trybu online to niemal zniewaga dla fanów. Co by jednak nie mówić, największym zaskoczeniem było to, że twórcom nie chciało się nawet przygotować dodatkowego trybu wydajności na „najnowszej” konsoli Sony, który nomen omen od 3 lat, w ramach wstecznej kompatybilności, jest dostępny na Xbox Series.

Premierę Red Dead Redemption ciężko było zaliczyć więc do udanych na current-genie. Taki zapas mocy, technologie kilkukrotnie przewyższające PS3 i PS4, a 30 kl/s to max, co wycisnęli deweloperzy. Przecieraliśmy oczy ze zdumienia, bo mimo tego błędu w sztuce w PS Store trzeba zapłacić 219 zł za 13-letnią grę… I nagle stało się coś nieoczekiwanego. Bez żadnej zapowiedzi, ani wpisu w mediach społecznościowych, na PlayStation 5 pojawiła się darmowa aktualizacja, która znacznie poprawia płynność rozgrywki. Nareszcie możemy przeżyć przygodę Johna Marstona w 60 kl/s.

Jak uruchomić 60 kl/s w Red Dead Redemption?

Po pobraniu patcha na PS5 prawdopodobnie tryb wyświetlania zostanie automatycznie przełączony z 30- na 60 kl/s, ale na wszelki wypadek podpowiem, że można to zmienić własnoręcznie. Aktualizacja odblokowuje opcję w menu ustawień w zakładce „Wyświetlanie”/Display” i w wierszu informującym o liczbie klatek możemy sami wybrać jedno z ustawień. Jeśli jesteście ciekawi, czy łatka w jakikolwiek sposób negatywnie wpływa na oprawę graficzną bądź gra zalicza zjazdy płynności, to możecie zerknąć na poniższy wideo, gdzie jeden z użytkowników wykonał krótki test wydajności.