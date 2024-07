Kiedy wyjdzie GTA 6? Do premiery nowego GTA pozostało sporo czasu

Nie ma chyba ważniejszego pytania zadawanego przez graczy niż to, dotyczące wydania nowej odsłony serii Grand Theft Auto. Kiedy wyjdzie GTA 6? Od momentu wypuszczenia trailera w sieci była masa plotek, domysłów i przypuszczeń. Pojawił się nawet pomysł, iż wydanie gry może nastąpić na początku 2025 roku. To jednak nie będzie mieć miejsca.

Już wiemy, kiedy wyjdzie GTA 6!

Pierwszy trailer nowej odsłony GTA poinformował nas, że gra wyjdzie w 2025 roku. To z miejsca sprawiło, że gracze zaczęli przerzucać się pomysłami na konkretną datę premiery. Kiedy wyjdzie GTA 6? Pojawiły się propozycje terminu na wiosnę, a nawet na pierwsze miesiące nowego roku. Te podparte były prognozami Take-Two dotyczącymi ogromnych przychodów na początku przyszłego roku kalendarzowego. Niestety, na grę będziemy musieli poczekać trochę dłużej.

Konkretna analiza raportów finansowych firmy wydawniczej nie pozostawia złudzeń. Premiera najnowszej odsłony Grand Theft Auto została zaplanowana na jesień 2025. Nie poznaliśmy jeszcze konkretnego miesiąca, ale śmiało można zakładać, że odbędzie się to w okolicach października, listopada lub wczesnego grudnia. GTA V pojawiło się na rynku we wrześniu, więc kto wie, może w tym przypadku sytuacja nieco się powtórzy.

Na sam koniec chcę zaprosić was do śledzenia naszego działu poświęconego najnowszej grze studia Rockstar. To tam znajdziecie wszelkie newsy i informacje dotyczące szóstej odsłony serii Grand Theft Auto, Trzymamy rękę na pulsie, bo czekamy na tę grę tak samo mocno, jak i wy. Gdy tylko pojawią się nowe informacje lub prawdopodobne plotki, to możecie liczyć, że was o tym stosownie poinformujemy. Sam nie mogę się doczekać tej premiery!

Źródło: Opracowanie własne/Take-Two