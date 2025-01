Nie ulega wątpliwości, że Red Dead Redemption 2 to ponadczasowa gra, którą śmiało można określić jedną z najlepszych w historii. Niedawna promocja na Steam sprawiła, że mimo kilku lat na karku tytuł zdołał pobić swój rekord. Co więcej, produkcja Rockstara jest jedną z najlepiej sprzedających się na platformie Valve.

Red Dead Redemption 2 z nowym rekordem lata po premierze

Czy gra mimo kilku lat na karku wciąż może bić rekordy i budzić duże uznanie? Wychodzi na to, że jak najbardziej. O ile oczywiście jest tytułem wyjątkowym, co z pewnością ma miejsce w przypadku Red Dead Redemption 2. Chociaż gra pojawiła się na PC już kilka lat temu, to nadal cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony graczy. Po ostatniej promocji nowych graczy doszło tak wielu, że gra pobiła swój rekord.

Western od Rockstar Games pobił swój rekord w liczbie graczy jednocześnie zalogowanych w grze, który wyniósł ponad 85 tysięcy osób na Steam. To naprawdę świetny wynik, tym bardziej że nie chodzi przecież o świeżą premierę, lecz tytuł dostępny na rynku od dawna. Co więcej, gra wylądowała na drugim miejscu najlepiej sprzedających się gier, ustępując jedynie, notabene, darmowemu Counter-Strike 2.

Jeżeli interesuje was zakup gry, to ten nadal jest możliwy – i to w świetnej cenie:

Zobacz też: 33 najlepsze gry za darmo ze stycznia 2025. Same premiery

Obecnie trwa specjalna wyprzedaż gier Rockstar, dzięki którym taniej kupicie również poszczególne odsłony serii Grand Theft Auto, a nawet klasycznego Bully: Scholarship Edition. Ceny nie należą do wygórowanych, dlatego za niewielką kasę możecie wzbogacić swoją kolekcję o wiele ciekawych gier. Pełną ofertę znajdziecie na stronie wyprzedaży na Steam.

Źródło: tech4gamers.com