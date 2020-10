Przesunięta data premiery Cyberpunk 2077 ma na celu dopracowanie gry. Między innymi po to, aby produkcja zebrała najlepsze noty.

Zaraz po ogłoszeniu informacji, że Cyberpunk 2077 po raz kolejny nie trafi do graczy w umówionym terminie, miała miejsce konferencja z inwestorami. To właśnie wtedy Michał Nowakowski, członek Zarządu CD Projektu odpowiedzialny za politykę wydawniczą, podkreślił, że firma celuje w oceny 9/10 i 10/10 w portalu Metacritic.



– Nic się tu nie zmieniło – celujemy w wynik powyżej 90. Jak już wspomniał Adam (przyp. red. Kiciński) – to jedna z głównych przyczyn, dla których zdecydowaliśmy się opóźnić premierę. Chcemy nadać grze dodatkowy szlif, wolimy wstydzić się teraz przed Wami, niż w dniu premiery przed graczami – twierdzi Nowakowski.

Cyberpunk 2077 – preordery

Adam Kicisńki jak i Michał Nowakowski zostali także zapytani o kwestie preorderów. Czy gracze chętnie się na nie decydują w przypadku nadchodzącej gry od CD Projekt RED?



– Nie ujawniamy szczegółów związanych z preorderami – mogę jednak powiedzieć że stosunek liczby preorderów Wiedźmina 3 i Cyberpunka na analogicznym etapie przed premierą nieodmiennie bardzo nas satysfakcjonuje. Jesteśmy zadowoleni i czekamy na ostatni etap, na który zawsze przypada większość preorderów – twierdzi Adam Kiciński, prezes grupy CD Projekt.

Premiera gry Cyberpunk 2077 została przesunięta z 19 listopada 2020 na 10 grudnia 2020 roku. Powodem jest chęć dopracowania produkcji.

