Cyberpunk 2077 opóźniony. Jest nowa data premiery

I stało się: premiera gry od CD Projekt RED zostaje przesunięta po raz trzeci. Tytuł ma zadebiutować 10 grudnia. To podobno ostateczna data.

Mogłoby się wydawać, że jest to dość kiepski żart – ale to niestety prawda. Twórcy CP 2077 poinformowali przed chwilą za pośrednictwem Twittera, że ich dzieło nie trafi do sklepów w listopadzie, a w grudniu 2020.

Nowa data debiutu Cyberpunka to 10 grudnia 2020. Jeśli więc czekacie na tę grę, to poczekacie dodatkowe 21 dni. Decyzja o przełożeniu premiery jest motywowana przez szefów CD Projekt RED koniecznością przeprowadzenia dodatkowych testów produkcji dla różnych platform.

Najpoważniejszym wyzwaniem, z jakim musimy się obecnie zmierzyć jest jednoczesna premiera gry na konsole bieżącej generacji, konsole nowej generacji oraz PC, co oznacza konieczność przygotowania i przetestowania aż dziewięciu odrębnych wersji (…) – i wszystko to musimy zrobić, pracując z domu – czytamy w komunikacie.

Adam Badowski i Marcin Iwiński wyjaśniają, że ich zespół chce upewnić się, że wszystko działa jak należy – i zapewniają, że że te trzy dodatkowe tygodnie są optymalnym czasem. A jeśli chodzi o niedawne informacje dotyczące osiągnięcia przez Cyberpunka statusu gold, szefowie studia po raz kolejny podkreślają, że tytuł jest ukończony i zawiera całą planowaną zawartość; wciąż jednak prowadzone są prace nad podnoszeniem jego jakości.

CP 2077 trafi na pecety, PS4 i Xboksa One. Na wersje next-genowe produkcji poczekamy do 2021; wcześniej jednak odpalimy grę na PlayStation 5 i Xboksie Series X i S w ramach wstecznej kompatybilności.

