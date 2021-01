RE Village – oto płaszcz z Edycji Kolekcjonerskiej. Kosztuje prawie 6 tys. i wygląda obciachowo

Do japońskiego sklepu Capcomu trafiła kompletna Edycja Kolekcjonerska Resident Evil Village. Nie jest to mały wydatek, ale jej zawartość na pewno wam się spodoba. A szczególnie płaszcz, który straszy wyglądem, jak na ubranie z horroru przystało.

W japońskim sklepie internetowym firmy Capcom pojawił się właśnie kompletny zestaw dla fanów RE. Zawiera on to, co zaprezentowana niedawno „zwykła” kolekcjonerka, czyli między innymi statuetkę Chrisa Redfielda, dużą materiałową mapę, artbook i steelbook – a oprócz tego parę innych fantów.

Ciekawszym elementem pakietu są wykonane w skali 1:6 repliki broni z gry. Oprócz tego szczęśliwy nabywca zestawu wejdzie w posiadanie zjawiskowego płaszcza Retfielda (1:1), czyli ubranka, od którego naprawdę trudno oderwać wzrok (taki żart). A jeśli oprócz podziwiania płaszcza komuś przyjdzie do głowy, by go nosić, to dostępne są rozmiary M, L i XL.

Osoby chętne na kolekcjonerkę powinny szykować 192 500 jenów (prawie 7 tysięcy złotych). Można też kupić samo ubranie, które kosztuje również niemało, bo równowartość ponad 5700 złotych. Nie wiadomo, czy zestaw z płaszczem będzie dostępny w Europie.

Capcom wyjawiło już oficjalną datę premiery nowego Residenta – produkcja ma trafić do graczy 7 maja. Ponadto podczas niedawnej prezentacji dowiedzieliśmy się, że Village ukaże się również na konsolach starej generacji (wcześniej planowano wydać grę jedynie na PC i next-geny).

Informując o dacie debiutu, producent udostępnił demo produkcji. Nasz redaktor ograł je i póki co nie jest zachwycony Village – o wrażeniach przeczytacie tutaj. Być może kolejne demo, które ma pojawić się wiosną, okaże się dlań straszniejsze. A póki co niech straszy sam płaszcz.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.