Resident Evil Village – pokazano zawartość Edycji Kolekcjonerskiej. Znamy też cenę

Na wczorajszym pokazie Capcom zaprezentowało RE Village Collector’s Edition. Teraz producent poinformował również o cenie zestawu.

Wczoraj poznaliśmy zawartość Edycji Kolekcjonerskiej RE Village. Pakiet składa się ze statuetki Redfielda, DLC Trauma Pack, artbooka w grubej oprawie, steelbooka, mapy w formacie B2 i stylowego pudełka. Jak to wszystko wygląda, zobaczycie poniżej. Teraz Capcom wyjawiło również cenę zestawu. Kosztuje on 220 funtów, co w przeliczeniu na polską walutę daje nieco ponad 1120 złotych.

Kolekcjonerka jest niewątpliwie wypasiona – a już szczególnie Chris Redfield, który wygląda trochę tak, jakby właśnie zjadł duży obiad. A na serio, cena 1100 złotych to niemało – ale na pewno znajdą się chętni na taki zestaw.

Temat Resident Evil Village powraca w mediach co pewien czas. Wczoraj miała miejsce prezentacja nowego gameplayu, a oprócz tego Capcom wyjawiło oficjalną datę premiery „ósemki” – produkcja ma trafić do graczy 7 maja. Ponadto dowiedzieliśmy się, że Village ukaże się również na konsolach starej generacji (wcześniej planowano wydać grę na PC i next-geny).

Oprócz garści informacji na temat horroru i wideo producent udostępnił demo tytułu. Nasz redaktor, który jest wielkim sympatykiem serii, zdołał już je ograć, ale nie jest zachwycony – o wrażeniach przeczytacie tutaj. Być może kolejne demo, które ma pojawić się wiosną, okaże się lepsze.

Dagmara Kottke Przygodę z grami zaczynała od tytułów takich jak Worms, THPS i Pizza Connection 2. Aktualnie obcuje przede wszystkim z produkcjami strategicznymi i pomysłowymi indykami; ogólnie gra w tytuły, w które nikt nie gra – i czyta książki, których nikt nie czyta.