Dziś premiera Ratchet & Clank: Rift Apart! Pierwsza godzina gry na wideo

W sieci pojawiło się nagranie z pierwszej godziny grania w Ratchet & Clank: Rift Apart. Produkcja Insomniac wreszcie zadebiutowała.

Dziś fani PlayStation mają swoje małe święto. Na PS5 debiutuje kolejna gra Insomniac Games i przy tym kolejna odsłona marki ściśle związanej z Sony. Ratchet & Clank: Rift Apart trafi (lub już trafiło) do graczy bez opóźnień i każdy może zapoznać się z kontynuacją przygód lombaksa oraz jego metalowego przyjaciela.

Jak to zwykle bywa przy okazji dużych premier, na kanale PlayStation Access pojawiła się pierwsza godzina z Rift Apart. Bez obaw, obejdzie się bez przydługiego samouczka czy półgodzinnego wprowadzenia fabularnego. W Rift Apart akcja pędzi na łeb na szyję już od pierwszych minut i materiał PlayStation Access jest wypełniony widowiskowymi momentami.

W trakcie pierwszej godziny zobaczycie, co zmieniło się u Ratcheta i Clanka. Od razu rzuci się Wam w oczy niesamowita grafika, a z czasem zauważycie kolejne nowości. To po prostu stare dobre Ratchet & Clank, ale z kilkoma urozmaiceniami i w imponującej, next-genowej oprawie.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, zachęcamy do zapoznania się z naszą recenzją gry. Rift Apart dostało wysoką notę i jest ku temu wiele dobrych powodów. To bezsprzecznie jedna z najpiękniejszych gier bieżącego roku, a przy tym nie zawodzi pod względem rozgrywki.